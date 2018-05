Megújul a siófoki nagystrand

A szabadstrandok már látogathatók a Balatonon. A fizetős fürdőhelyek azonban csak június 1-jén és 8-án nyitnak ki, mivel a tavaly megkezdett nagyívű fejlesztések még nem értek véget. Siófok nyolchektáros nagystrandján 800 nézetméteres gyerekhomokozó és 165 négyzetméteres gyermekmedence várja majd a legkisebbeket.

A nyolchektáros siófoki nagystrand Balaton egyik legnagyobb strandja, és mintegy tizenháromezer ember befogadására alkalmas – mondta az M1 tudósítója, Komáromi Kriszta.

Pintér Tamás, a strandot üzemeltető Balaton-parti Kft. ügyvezetője elmondta, azt szeretnék, hogy a Balaton legszebb strandja a siófoki legyen, és ennek érdekében minden évben fejlesztik.



Hozzátette, a Magyar Turisztikai Ügynökségnek köszönhetően elkészült egy 800 méteres gyermekhomokozó mintegy 17 méter hosszú csatahajóval és egyéb játékelemekkel, és a gyermekmedencét május 18-án, a strandszezon kezdetekor fogják átadni a gyerekeknek.

Tavaly óta megújították a strandon az egészségügyi szobát, és kialakítottak egy külön szobát a kismamáknak is. Arról is beszélt, hogy szeretnék, hogy a nagystrandon wifiszolgáltatás is legyen, hiszen ma már szinte senki nem tudja elképzelni az életét internet nélkül.