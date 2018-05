Fogvatartottak is érettségiznek

Itthon javában zajlanak a középiskolai érettségi vizsgák, de azt kevesen tudják, hogy a büntetés-végrehajtásban is szép számmal akadnak olyanok, akik most adnak számot a tudásukról. Idén mintegy 45 fogvatartott készült fel az érettségi vizsgákra és pontosan 149-en szerzik meg az OKJ-s szakvizsga bizonyítványt.

A fogvatartottak önkéntesen jelentkezhetnek az érettségi vizsgára, és a büntetés-végrehajtási intézményekben külön kijelölnek olyan helyiségeket, amelyek alkalmasak az oktatások megtartására, azaz tantermi körülmények között készülnek a fogvatartottak – mondta az M1 Ma Reggel című műsorában a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának fogvatartási ügyek szolgálatának szolgálatvezetője.

Kovács Mihály ezredes hozzátette, a büntetés-végrehajtási intézmények együttműködést kötnek szakképzési iskolákkal, külsős oktatási intézményekkel, és pedagógusok járnak be az intézményekbe, hogy pallérozzák a fogvatartottak elméjét.

Arról is beszélt, hogy a tanév a börtöniskolákban is olyan, mint az általános-vagy középiskolásoknak: szintén szeptemberben csengetnek be, továbbá OKJ-s képzés, vagy akár felsőfokú tanulmányokba is belekezdhetnek a rabok. A vizsga is úgy zajlik, mint a középiskolákban. Az írásbeli érettségik megírását reggel nyolc órakor kezdik meg, és a szóbeli vizsgákat is ugyanúgy elvégzik, mint a gimnazisták.

„Itt az a különbség, hogy a fogvatartottak ebben az úgynevezett formamintás tyúkláb mintás formaruhában vesznek részt a vizsgákon, ugyanarról a felkészültségről, tudásról kell, hogy számot adjanak, mint bármely olyan civil fiatal, aki most velük egy időben az érettségi vizsgákon kell, hogy számot adjon” – fejtette ki az ezredes.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen indíttatásból döntenek úgy a fogvatartottak, hogy továbbtanulnak, úgy reagált: kellően motiváltak arra, hogy tanuljanak, hiszen az mindenkinek egy plusz tudás, és a tanulással nő az idő, amit a zárkán kívül tölthetnek és civil pedagógusokkal találkoznak, amely egy plusz inger számukra, és azt is megemlítette, hogy a szabadulás utáni visszailleszkedésre is pozitív hatása lehet.