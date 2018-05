A marosvásárhelyi egyetem ügyében demonstráltak Szegeden

A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés megőrzése érdekében tartottak demonstrációt a szegedi Dóm téren pénteken, a tiltakozók petíciót adtak át Vytenis Andriukaitisnak, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosának.

A tüntetők közül többen is EU help us! (EU segíts nekünk!) feliratú mellényt viseltek, és transzparenseket emeltek a magasba, melyeken a többi közt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának megvédését kérték az uniótól, valamint azt követelték, hogy biztosítsák a romániai magyar kisebbség számára is a lehetőséget, hogy anyanyelvén beszélhessen az orvossal.

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) MTI Fotó: Boda L. Gergely

Ádám Valerián, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület elnöke elmondta, a jelenleg mintegy 1200 hallgatót oktató magyar tagozat helyzete az elmúlt évtizedben fordult rosszabbra. Az előadások magyarul zajlanak, de a gyakorlatok megtartására csak románul van lehetőség. Hiányzik a magyar tagozat önállósága, nincs lehetőségük fiatalok felvételére, akik tanársegédként megtarthatnák a gyakorlatokat, így hosszú távon ellehetetlenül a magyar oktatói-utánpótlás – hangsúlyozta az elnök.

Fel kívánják hívni arra a figyelmet, az Erasmus program feltételei közé tartozik a diszkriminációmentesség, ezt azonban a MOGYE nem tartja be. A MOGYE, valamint a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem szenátusa április 18-án szavazta a két oktatási intézmény egyesülését. A tényleges egyesülésre 2019 őszén kerülhet sor, ha a román Oktatásügyi Minisztérium jóváhagyja ezt.

A MOGYE magyar tagozatának vezetői többek között azért ellenzik az egyesülést, mert ez az egyetem nevének a megváltoztatásával járna, és kétessé tenné a román oktatási törvény multikulturális egyetemek számára megfogalmazott követelményeinek alkalmazását. A 2011-ben elfogadott jogszabály név szerint felsorolja azokat a multikulturális egyetemeket, amelyeken a kisebbségek nyelvén is oktatnak, és ezek számára sajátos követelményeket is támaszt. A felsorolásban a MOGYE is szerepel.

Vytenis Andriukaitis biztos a Párbeszéd a polgárokkal elnevezésű eseményen vett részt Szegeden. A marosvásárhelyi egyesület képviselői a petíció átadásakor azt kérték a biztostól, segítsen megvédeni és erősíteni a magyar nyelvű erdélyi orvosképzést. A litván politikust meghívták Marosvásárhelyre is, hogy személyes tapasztalatokat szerezhessen.

Vytenis Andriukaitis hangsúlyozta, az emberi és a kulturális jogok az Európai Unió alapértékei és ígértetett tett arra, hogy továbbítja a petíciót biztostársának, Navracsics Tibornak, aki az oktatás területért felelős. A vitához hozzászóló Cristian-Nicolae Daniel szegedi román konzul közölte, törvény garantálja a MOGYE multikulturális jellegét, és ezen nem változtat a felsőoktatási intézmények egyesülése.