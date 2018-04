Évente kell egyeztetniük adataikat a feltöltőkártyásoknak

Tavaly minden feltöltőkártyás mobil-előfizetés esetén adatot kellett egyeztetni június 30-ig. A hírközlési törvény szerint ezt évente meg kell tenniük a feltöltőkártyával rendelkezőknek. Az adategyeztetés határideje függ attól is, hogy ki mikor kötött szerződést.

A tavalyi adategyeztetésre azért volt szükség, hogy ne lehessen anonim módon feltöltőkártyákat használni – fejtette ki a Kossuth Rádió Napközben című műsorában a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hírközlés-felügyeleti főosztályának vezetője. Karl Károly felhívta a figyelmet egy fontos változásra is: a jogszabály szerint az egyeztetés határideje idén már nem június 30., hanem a jogszabály szerint a szerződéskötés évfordulójának napja.

Értesítést kapnak a felhasználók

Hozzátette, amennyiben valaki elmulasztja az adategyeztetést, a szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a szerződést. Megjegyezte, a határidőt megelőzően a szolgáltató számos alkalommal értesíti az ügyfeleket az egyeztetés szükségességéről.



A SIM kártyák regisztrálására az ügyfeleknek háromféle lehetőségük is van: egyrészt egyeztethetnek személyesen a szolgáltatónál az ügyfélszolgálatokon, másrészt a lehetőség telefonon is adott, illetve a szolgáltatók weboldalain is megoldható az adategyeztetés.

Kevesebb a csalás

Muraközi Gergely internetjogász, informatikus arról beszélt, hogy az adategyeztetés rendkívül fontos lépés. Habár annak idején a terrorizmusra hivatkozva kezdődött meg a folyamat, ez nemcsak ebből a szempontból fontos. Az adategyeztetéssel ugyanis kivédhetők a telefonos csalások, illetve könnyebb kiszűrni a zsarolókat is.

Feltöltőkártyát szinte már bárhol lehet kapni

A feltöltőkártyák továbbá tetszőlegesen cserélhetnek gazdát. Hozzátette, az internetes használt börzéken is lehet feltöltőkártyát venni, de használt telefonokat értékesítő üzletekben is. „Ezért lényeges, hogy évente megismétlődjön a regisztráció, és az éppen aktuális tulajdonost is be lehessen azonosítani” – magyarázta Muraközi Gergely.

Karl Károly hozzáfűzte, a törvénynek két alapvető üzenete volt: az egyik, hogy korlátozni akarták az előfizetések számát, továbbá pedig az, hogy tudni kell, hogy ki a telefon tényleges használója. „Nyilvánvalóan ez százszázalékos biztonsággal nem tudható, de a korábbi szabályozatlan helyzethez képest ezek hatalmas lépések” – összegezte.

„Erősödjön a telefonszámokba vetett bizalom”

Muraközi Gergely felhívta a figyelmet, az adategyeztetésen túl, bármikor, amikor visszaélést tapasztalunk, jelezhetjük a szolgáltatónak, az NMHH-nak és a rendőrségnek is. „Mindegyik vonalon megfelelően tudnak nekünk segíteni, hiszen mindenkinek az elemi érdeke az, hogy a telefonszámokba vetett bizalom erősödjön” – magyarázta.

Az internetjogász hozzátette, az államigazgatásnak, a szolgáltatóknak és a fogyasztóknak egyaránt érdekük, hogy ténylegesen megszűnjenek a visszaélések, még akkor is, ha ezek már nem tömegesek.