A hamisítási botránytól a kitiltásig – Leáldozott a dízelautóknak?

Úgy tűnik, tényleg nincs már a dízelautóknak jövője, véget ért egy korszak. Németországban nagyjából egy hete kimondta a Szövetségi Közigazgatási Bíróság, hogy szükség esetén ki lehet tiltani a dízelautókat Düsseldorf és Stuttgart belvárosából. A szabályozás legkorábban 2019-ben lépne életbe. De mi lesz a most még új és a közeljövőben gyártandó példányokkal? Valóban az várható, hogy Magyarországra kerülnek a Németországban már nem elfogadott autók? Ezeket a kérdéseket próbálták megválaszolni a szakértők a Kossuth Rádió Napközben című adásában.

Leáldozott a dízelautóknak autóipari elemzők szerint. A dráma 2015-ben kezdődött, amikor kiderült, hogy a Volkswagen több, addig környezetbarátnak hitt típusában olyan szoftvert alkalmaz, ami az ellenőrzések során csökkenti a jármű károsanyag-kibocsátását, megtévesztve ezzel a hatóságokat. Az ügyben már ítélet is született: a cég amerikai környezetvédelmi megfelelésért felelős vezetője decemberben 7 év börtönt és 400 ezer dollár pénzbüntetést kapott a detroiti bíróságon a levegőtisztasági törvény megsértése miatt.

Bár Németországban nem került senki rács mögé, a gázolajjal működő autók jövője itt is kérdésessé vált. Pár napja ugyanis a bíróság úgy döntött, hogy indokolt esetben a városok akár ki is tilthatják területükről a legszennyezőbb autókat. Norvégia 2025-től, Skócia 2032-től leállítaná a belső égésű motorokkal készült autók forgalmazását. A holland kormány a tervek szerint 2030-tól már csak zéró kibocsátású autót működtetne az országban.

Ezek részben sajtóhírek, részben döntések, amik változhatnak még. Egy viszont biztos: egyre több iparági elemző azt mondja, hogy a belső égésű motoroknak és különösen a dízelmotoroknak nincs jövőjük. De akkor mit vegyen most egy átlag magyar ember, különösen azt figyelembe véve, hogy a magyar autók átlagéletkora 14 éve?



A Kossuth Rádió Napközben című műsorában Marinka István, a Magyar Autóklub műszaki főtitkára leszögezte: az Euro 5-ös és Euro 6-os norma között komoly kibocsátási különbségek vannak. Az Euro 6-os kibocsátási norma ugyanis 2014 szeptemberében lépett életbe, ami azt jelenti, hogy ezt követően már csak olyan dízelautókat lehetett forgalomba helyezni az unión belül, amelyek ezt a normát nem sértik. A szakértő megjegyezte: pontosan ebből adódott a probléma a Volkswagen autókkal: elméletileg azok már megfeleltek volna a normának, a gyakorlatban viszont ez nem így történt.

A főtitkár arról is beszélt, hogy a 2015-öt követően forgalomba helyezett és vásárolt autókat ez valószínűleg nem érinti, a háromévesnél idősebb autókat viszont igen.

Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének képviselője más oldalról közelítette meg a kérdést. Ő úgy látja, a lényeg az, hogy egy Euro 6-os autó a tizedét bocsátja ki porból, és a felénél kevesebbet nitrogén-oxidot mint egy Euro 5-ös autó. Kiemelte, hogy a magyarországi helyzetet tekintve így is rengeteg régi használt autó áramlik be, ami lehet, hogy műszakilag tökéletesen használható, azonban környezetvédelmileg ez nem igaz rájuk.

Dízelterepjárók egy autókereskedésben (MTI/EPA-fotó)

Hozzátette, a beáramló autók átlagéletkora 12 év, ami azt jelenti, hogy átlagosan ezek Euro 4-es autók, amelyek nitrogén-oxid-kibocsátása 3,1-szerese az Euro 6-os autóknak, azonban a szén-dioxid-kibocsátásuk nagyjából azonos, mert ez állandó szabvány az Euro 4 bevezetése óta. Erdélyi Péter közölte azt is, hogy a bejövő autók zöme dízel volt, tavaly hozzávetőleg 76 ezer dízel és 71 ezer benzines használt autót hoztak be Magyarországra, ezek átlagban 12 évesek voltak. Arról is beszélt, hogy a fentebb felsorolt tiltások közül reálisan tekintve az első korlátozásokat legkorábban 2019-2020-tól vezethetik be Németországban.

„Lényeg a lényeg: Magyarországon tenni kell valamit, hogy a Németországban leértékelt dízelautók ne ide kerüljenek be, és ne ezek az idős autók kerüljenek be, évek óta dolgozunk ezen” – hangsúlyozta.

Hozzátette, piaci folyamatokról még nem lehet beszélni egy héttel a döntés után, azonban előrevetíthető, hogy ezek az autók értékvesztésen mennek keresztül, ahogy az is, hogy a dízelautókkal rendelkező német emberek inkább tovább fogják használni az autóikat, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy egyszerűen csak „leadják azokat”.

Szörényi András, a Vezess.hu vezetője megjegyezte, a mai világban a sajtóból az egyszerű üzenetek mennek át az embereknek, ebben az esetben konkrétan, hogy kitiltják a dízelautókat. Ezzel szemben például, hogy pontosan milyen tételek miatt történik a kitiltás, kevésbé maradnak meg az emberekben. Megjegyezte, hogy a tiltásokból vagy korlátozásokból mikor lesz valami, évek kérdése.