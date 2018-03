Trump nem tervez kivételt az importvám alól

Az amerikai elnök a világ több vezetőjével is beszélt az acél és az alumínium importvámjának tervezett bevezetéséről, és nem fontolgat semmilyen kivételt - jelentette ki Wilbur Ross amerikai gazdasági miniszter vasárnap. "Tudom, hogy számos vezetővel beszélt. A döntés az övé... Nem hallottam tőle eddig kivételről" - közölte a miniszter az ABC televíziónak adott interjújában.

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy 25 százalékos vámot akar kivetni az importált acélra és 10 százalékosat az alumíniumra, hogy védje a hazai termelőket. A bejelentés éles bírálatot váltott ki az Egyesült Államok kereskedelmi partnereiből. Az Európai Unió válaszlépéseket helyezett kilátásba.

Az előző napihoz képest általában alacsonyabb árfolyamon nyitottak a New York-i tőzsdén a US Steel amerikai acélgyártó részvényei, mert Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormányzata még márciusban 25 százalékos importvámot vezet be az acél- és 10 százalékot az alumíniumtermékek bevitelére, a befektetők pedig emiatt kereskedelmi háborútól tartanak. Fotó: MTI/AP/Richard Drew