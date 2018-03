Az állatokat sem kíméli a kutyahideg

Az elmúlt napok rendkívül hideg időjárása után lassan jön az enyhülés, kedvenceinkre azonban még mindig tanácsos a szokásosnál is jobban odafigyelni. A hirado.hu-nak nyilatkozó szakember néhány praktikus tanáccsal segíti az állattartókat.

A legfontosabb – kezdi Dr. Jakab Csaba állatorvos, hogy a kint tartott állatoknak a hidegben is szükségük van vízre. Kondíciótól, fajtától függetlenül ügyeljünk rá, hogy az állat előtt ne befagyott víz legyen. Amíg nem enyhül az időjárás, adjunk olyan ételt a macskának vagy a kutyának, amelynek magasabb a szénhidrát- vagy zsírtartalma, hiszen ilyenkor nyilvánvalóan több hőt veszít az állat. Az sem baj, ha van egy kis egészséges zsírréteg az állaton, hiszen az védi őket, nem fáznak annyira.

Kiláncolt kutya Pázmándon 2016Január 1-jétől tilos kutyát tartósan láncon tartani

Érdemes emellett kutyák esetében figyelembe venni, hogy házi kedvencünket milyen tulajdonságok jellemzik, illetve, hogy milyen fajtájú. Az északi fajtákért például nem kell különösebben aggódni, hiszen őket pont azért tenyésztették, hogy hóban, fagyban is kitartsanak. Fontos lehet továbbá, hogy hosszú-vagy rövidszőrű-e az állat, hogy csak fedőszőrzete, vagy alsószőrzete is van-e. A rövidszőrű kutyákat és macskákat érdemes beengedni ilyenkor a házba.

Egy macska ül az ablakban Budapesten a XVII. kerületi Virágtelepen.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, aki fázó állatot talál, semmiképp se hagyja magára. Ha hazaviszi, adjon neki folyadékot és próbálja felmelegíteni az állat testét. Jó megoldás lehet, ha meleg vizet tölt néhány PET palackba, és azt a fekvő állat mellé teszi. Továbbá jó ötlet melegítő- vagy infralámpát is bekapcsolni. Dr. Jakab Csaba azonban figyelmeztetett: több okból is szerencsés a kihűlt állatot orvoshoz vinni.

„A hipotermia és a hipoglikémia, azaz a kihűlés és a tápanyagok fel nem szívódása kéz a kézben járnak. Elképzelhető, hogy állat annyira kihűl, hogy egyszerűen már nem működik a felszívódás, ilyenkor csak szakember tud segíteni. Meleg infúziót adunk neki, és 40 százalékos szőlőcukor oldatot is, mert az azonnali energiát ad a szervezetüknek” – fejtette ki Dr. Jakab Csaba.

Egy kutya szalad a hóban a Beszterce-lakótelepen Salgótarjánban 2017. január 13-án

Végezetül a doktor felhívta a figyelmet arra is, hogy a hideg időjárás nemcsak a kutyákat és a macskákat sújtja. Javallott ilyenkor a madarak etetése, hiszen a kistestű egyedek rosszul viselik a téli mínuszokat, és ha nem jutnak táplálékhoz, kihűlnek.