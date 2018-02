Kulturális és gasztronómiai programokat tartanak Budapest szerte a V4 elnökség tiszteletére

Visegrádi Egyezmény aláírása, a V4 megszületése és az ötödik magyar elnökség tiszteletére február 7. és 18. között Visegrádi Napok néven kulturális és gasztronómiai eseménysorozattal várja a közönséget Budapest szerte a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A Sirah Budapest 2018 gasztronómiai kiállításon február 7-én a Magyar Bocuse d’Or Akadémia és a meghívott szlovák, cseh és lengyel séfek által összeállított V4 menüt ismerheti meg a közönség – olvasható az ügynökség közleményében.

MTI Fotó: Bruzák Noémi

A tagországok jellegzetes alapanyagait tartalmazó, hagyományos és modern felfogásban elkészített ételeket egy játék keretében a nyertesek meg is kóstolhatják majd, a V4 menü február 12. és 18. között számos vendéglátóegységében is kapható lesz.

Február 11-én egész napos karneváli forgatagot rendeznek a Várkert Bazárnál, ahol a V4 születési évfordulójának alkalmából zenei és családi programokkal, a négy nemzetet bemutató eseményekkel, karneváli hagyományok megjelenítésével, este pedig fényfestéssel és tűzijátékkal várják az érdeklődőket.

A farsangi mutatványosok mellett a színpadon koncertet ad Caramel, Lajkó Félix és az Óperentzia, a Balkan Fanatik és a Kerekes Band is.

Február 14. és 17. között a Visegrádi országok Magyarországon ritkán vagy sosem vetített, tabutörő kultuszfilmjeit vetítik le az Előhívás című filmfesztivál kertében, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A rendezvény célja, hogy bemutassa, hogyan őrzi és idézi meg az egymáshoz sok közös szállal kötődő cseh, lengyel, szlovák és magyar filmes hagyomány a közép-európai lét és történelem közös tapasztalatait.

A V4 Várkert koncertsorozat ingyenes zenei előadásain idén is minden alkalommal egy magyar, illetve egy-egy további V4 tagország fellépőinek koncertjét hallgathatja meg a közönség. Elsőként a Csík Zenekar magyar népzenei együttes lép fel a Várkert Bazár nagytermében február 16-án. A meghívott vendég ez alkalommal az 1940-es, 1950-es évek jazz klasszikusait idéző szlovák Nothing But Swing Trio lesz. A koncertekre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A Visegrádi Együttműködés, a V4 országokat, kormányokat, embereket, ötleteket és értékeket köt össze, tagjai eltökéltek abban, hogy ezen összekötöttség erejére építve részt vegyenek a V4 térséget, valamint az annak otthont adó európai közösséget érő kihívások közös megoldásában.

Ennek ismertetésére és tiszteletére a Magyar Turisztikai Ügynökség az együttműködést és a kulturális összetartozást erősítő rendezvények és kommunikációs kampányok tervezését és megvalósítását, illetve támogatását tűzte ki céljául többek közt a lakossági programsorozat megvalósításával.