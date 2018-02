A hét végén visszatér a tél, készüljenek az autósok

Péntektől kezdődően a hét végére újra az évszaknak megfelelő, télies idő várható. A csapadékos idő mellett a hőmérséklet csökkenésével egyre több helyen várható nagyobb víztartalmú, jelentősebb mennyiségű, úgynevezett tapadó hó. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazással várhatóan érintett területeken valamennyi hóeltakarító eszközét készültségbe helyezte, a szükséges beavatkozásokat megerősített irányító személyzettel látja el. Az autósokat arra kérik a szakemberek, hogy a következő napokban fokozott óvatossággal vezessenek, utazás előtt pedig tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján péntektől az ország nagy részén az esőt havas eső, majd havazás váltja fel.

Pénteken elsősorban a Dunántúlon, míg szombaton az ország nyugati, középső és északi területein, vasárnap pedig keleten is lehet havazás.

Az éjszakai és nappali hőmérséklet is jelentősen csökken majd, napközben is 0 fok körül lesz, éjszakánként és hajnalonként egyes területeken pedig akár –10 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. péntektől valamennyi sószórásra és hóekézésre alkalmas gépjárművével elvégzi a szükséges preventív beavatkozásokat.

Az irányító ügyeleti szolgálatot is megerősítik a megnövekedő bevetésirányítási feladatok miatt. Ennek egyik elsődleges oka, hogy az előrejelzések szerint sok helyen az eső havazásra vált, ezért a megelőző védekezés is nehezebb, hiszen a kijuttatott síkosságmentesítő anyagokat az eső lemossa a burkolatról, illetve a várhatóan nagyobb víztartalmú, tapadó hó könnyebben megmarad az út burkolatán.

A társaság a havazással érintett területeken ütemezetten látja el a hóeltakarítási munkákat. Ez azt jelenti, hogy első körben a gyorsforgalmi és főutakon avatkoznak be, majd ezt követik a mellékutak.

Az egyes területekre beosztott munkagépek körülbelül 30-50 kilométernyi utat tudnak egy fordulókörrel bejárni, egy ilyen beavatkozás, függően a forgalom nagyságától és a beavatkozási igényektől, domborzattól, mintegy 2-5 órát vehet igénybe. Főleg a magasabban fekvő területeken akár 10-15 centiméternyi friss hó is hullhat rövid idő alatt, ezért a társaság folyamatos munkavégzése mellett is lehetnek időszakosan télies útviszonyok egyes térségekben.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy a hét végén fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú és profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak. Érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk.

A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut- es-latasi-viszonyok-a- kozutakon-2017-2018.