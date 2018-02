Filléres emlékeink, avagy mitől olyan népszerűek a budapesti bolhapiacok?

Különleges, ritka, furcsa, vicces, egyedi dolgot, esetleg valami retrót venne? Érdeklik a régi, de értékes tárgyak? A budapesti bolhapiacok tárt kapukkal várják azokat, akik a plázák csillogása helyett a saját ízlésükre vagy inkább csak az ösztöneikre hagyatkozva szeretnek vásárolni, ráadásul fillérekért.

Piac szavunk a latin „platea”, illetve az olasz „piazza” – tér – névalakból került a magyar nyelvbe. A piac az ókor óta a mindennapi élet része. Helyszíne többnyire a városok főutcája vagy főtere volt. A városok többségében máig találunk „Piactér” nevű helyet, sokszor még akkor is, ha már rég nem tölti be ezt a funkciót.

Képünk illusztráció (MTI/Lakatos Péter)

A város igazi „központja” és „gyomra” a piac

A középkorban sok város a fejlődését éppen a piacának köszönhette, mint például a németországi Hannover, Frankfurt. A piac például a mediterrán országokban még napjainkban is a közösségi élet fontos helyszín. Magyarországon Pest, Szombathely vagy az erdélyi Kézdivásárhely, Jászvásár volt híres a piacáról – utóbbi három a nevében is viseli ennek nyomát. A nagyobb városokban gyakori eset volt a piacok specializálódása: megjelentek a gabona-, hal-, hús-, zöldség- és másfajta piacok. A 20. században pedig speciális formájuk: a bolhapiac is megjelent.

A bolhapiac elnevezés magyarázatra szorul. A kifejezés a francia „marché aux puces” megnevezésből ered, hiszen úgy tartják, Párizsban emlegették először így a használt áruk vásárát. Tudniillik senki nem garantálta, hogy az ódon bútorokban nem laknak élősködők – a francia a bolhák: puces – ezért a gúnynév. De mivel a kis bolhát becézésképp is használják, lehet kedvesen is értelmezni: sok szeretni való apróság piaca.



Állandóan megújuló kínálat…

Alapszabály, hogy a bolhapiacon mindig legyünk résen. Lehet, hogy öt perccel előttünk vette meg valaki Mednyánszky László világháborús katonaportréját, egy különös könyvritkaságot, esetleg a vadonatúj, de olcsó kártyafüggetlen okostelefont, a gyűjteményéből hiányzó tárgyat vagy a szép porcelánt. Ám az is meglehet, ezek közül valamelyiket tíz perc múlva fogják kirakni, fillérekért árulni. Mivel a kínálat rendszeresen cserélődik sosem lehet tudni, mikor futunk rá egy számunkra fontos tárgyra. A bolhapiac alapos szemlélődést kíván, a legdrágább ereklyéket sokszor pont az egymásra hányt holmik takarják.

Sok a kókler, az elővigyázatosság ajánlott

Mindenesetre, nem árt az óvatosság. A megvenni kívánt tárgyat, bármi is legyen az, nézzük meg alaposan, ha lehet, próbáljuk is ki. Az eladók általában feltüntetik a termékek általuk ismert esetleges hiányosságait és hibáit, de a bolhapiacok nem kimondottan a megbízhatóságukról ismertek. Mindazonáltal miként varázsuk van a mostanság divatos romkocsmáknak, ugyanúgy helyet kérnek maguknak Budapest turisztikai kínálatában az ócskaságok piacai.

Ecseri piac (MTI/Földi Imre)

Ecseri bolhapiac

Kezdjük a sort a legnagyobb, legrégebbi és legklasszikusabb piaccal, az Ecserivel, a „bolhapiacok királynőjével”, melynek története jóval a rendszerváltás előtti időkig nyúlik vissza. Ha ide szeretnénk kilátogatni, nem árt, ha korán kelünk. Egyrészt hatalmas tömegre számíthatunk, másrészt pedig kirakodókból is lesz majd bőven. Bóvlitól a műkincsig szinte bármit megtalálható. Az eladók a szakma öregjei, hajlamosak túlárazni a termékeiket, ezért bátran merjünk alkudni.

Nevezték ócskapiacnak, használtáru-piacnak, egy időben még KGST-piacnak is, ám ez a lényegen nem sokat változtatott: mivel az elmúlt évszázad tömegtermelése révén egyre több fölösleges holmi, eszköz, ruha, ingóság gyülemlett fel a háztartásokban, szükségessé vált a piac megengedőbb, bazáribb formája, ahol esetenként jó pénzzé lehetett tenni, ami már amúgy sem kellett. Még az olyan jóléti államokban, mint Hollandia, Németország, Anglia, a skandináv országok vagy éppen a szomszédos Ausztria lakosai sem szívesen dobták csak úgy szemétre a haszontalannak ítélt holmijaikat. Rendre voltak és vannak ilyen zsánerű vásárok, vagy a bolhapiacozás szellemében megrendezett napok, amikor ki-ki megszabadulhat nyűggé vált göncétől, és beszerezhet attól kétszer céltalanabb, de valamiért kedves tárgyat. Mindezt megtehetik az alku, a vásárlás, a „szerzés” és a „jó üzlet” izgalmának játékosságával.

Bakancsos utcai piac

Hétvégi nyitvatartással üzemel a rákoskeresztúri lomis vásár. Itt olykor rá lehet akadni gyönyörű állapotban lévő hetvenéves írógépre vagy némi felújításra szoruló antikolt fürdőszobai csapra, ami dísze lehet az otthoni enteriőrnek.

KGST-piac hajdanán (MTI/Asztalos Zoltán)

Újpesti piac

A Duna-sétányon várják az alkalmi árusok vevőiket: festmények, kisebb bútorok, szép lámpák, szőnyegek, dísztárgyak sorakoznak az asztalokon, ha napsütéses az idő. Tavasszal indul, és a mínuszokat nem várja meg, tekintve, hogy semmilyen fedett területet nem használnak, minden üzlet a szabad ég alatt köttetik.

Tabáni bolhapiac

Szemnek és szívnek kedves apróságok sorakoznak a Döbrentei utca bolhaboltjában is. A Tabáni a legújabb ilyen jellegű hely, de szerencsére elég aktívak a Facebookon, így az is lehet, hogy már egy fotóról kinézünk magunknak, mondjuk, egy csinos bőröndöt. A boltnak már elhelyezkedéséből fakadóan is különleges a hangulata, garantált a hosszú bámészkodás.

Bazári Bizi

A Dob utcában van, s ahogy a nevéből is kitűnik, bizományi árusítással is foglalkoznak. Bel- és külföldi turistát, bámészkodót, mindenkit várnak, aki szeretne a limlomokon továbbadni, vagy válogatni más megunt kacatjai között. Csipketerítők, kakukkos órák, bakelitlemezek és tonnányi vintage bizsu, valamint a kihagyhatatlan nippek is megtalálhatók a portékák között. Hagyatékok felvásárlásával is foglalkoznak, ami hiánypótló lehet, és segít a múlt emlékeit átcsempészni a jelenbe.

Megannyi budapesti bolhapiac virul, működik, összeállításunk a teljesség igénye nélkül készült. Fontos hozzátennünk, hogy időszakos jelleggel számos kisebb-nagyobb ócskapiac, kézműves vásár, bazárféleség létezik a fővárosban, amelyek jobbára tavasztól őszig egy-egy alkalommal szerveződnek tömeges vásárrá. Ezek közül is a Klauzál téri vásárcsarnok, a Király utcai Gardrób Közösségi Vásár vagy a wekerlei bolhapiac jelenthet kikapcsolódást, hasznos időtöltést a régiségek, a használt cikkek szerelmeseinek.