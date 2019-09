Halász: Az ellenzéki polgármesterek betelepítenék a bevándorlókat

Az októberi önkormányzati választásnak azért is különösen nagy a tétje, mert az ellenzéki polgármesterek betelepítenék a bevándorlókat – jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Halász János a teljes ellenzéket bevándorláspártinak nevezte, úgy fogalmazott: Gyurcsányékkal az élen itthon és Brüsszelben is kiszolgálják a bevándorláspárti erőket.

„A magyar emberek akaratával szembemenve lebontanák a kerítést, kiiktatnák a magyar határvédelmet, elfogadnák a betelepítési kvótát, és rábólintanának arra, hogy a magyar városokba is szétosszanak migránsokat” – mondta a frakciószóvivő, aki szerint mindezt az ellenzék polgármestereivel hajtanák végre.

Hozzátette: ez Európa számos országában már megtörtént, a bevándorláspárti polgármesterek „önként szabadították rá” saját településeikre a migránsokat, nem törődve a helyi lakosok nyugalmával és biztonságával.

A bevándorláspárti ellenzék polgármesterjelöltjei is ezt tennék Magyarországon: a fővárosban Karácsony Gergely, Szegeden Botk László, Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter, továbbá Szombathely, Pécs, Salgótarján és a többi város ellenzéki polgármesterjelöltjei is betelepítenék a migránsokat – mondta Halász János, hangsúlyozva: „október 13-án erről is döntünk”.