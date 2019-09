KDNP: A Soros-terv útjában áll Trócsányi kinevezése

Trócsányi László uniós biztosi kinevezése a Soros-terv útjában áll, ezért támadják a bevándorláspárti erők – mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője a kormánypártok véleményét ismertetve csütörtökön Budapesten.

Nacsa Lőrinc kifejtette: ahogy arra számítani lehetett, a bevándorláspárti erők máris támadni kezdték Trócsányi László biztosi kinevezését. Az egyik nagy Soros-szervezet az Európai Parlamentben is össztűz alá vette a biztosjelöltet, követelve, hogy ne szavazzák meg Trócsányi Lászlót szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosnak.

A KDNP-s politikus úgy értékelt: Trócsányi László kinevezése a Soros-terv útjában áll, ezért támadják őt a bevándorláspárti erők. Pontosan tudják, hogy a neki szánt pozíció és portfólió kulcsfontosságú a migráció szempontjából is – mondta Nacsa Lőrinc.

Trócsányi László bővítésért felelős biztosként sokat tehet azért, hogy a nyugat-balkáni országokat stabilizálhassák, megerősítve az ottani határvédelmet megállítsák a migrációt – fűzte hozzá, kiemelve: a bevándorláspárti erőknek azonban ez nem érdeke, azt akarják, hogy a Balkán instabil legyen, a határok nyitva maradhassanak, és a balkáni útvonalon keresztül a migránsok könnyedén bejuthassanak Európa belsejébe.

Felháborító, hogy a Soros-hálózat immár sokadjára ismét be akar avatkozni az uniós döntéshozatalba – jelentette ki Nacsa Lőrinc, aki lehangolónak nevezte, hogy a magyar ellenzéki pártok is támadják a magyar jelöltet. Gyurcsányékkal az élen ezúttal is a bevándorláspárti erőket szolgálják és nem a magyar érdekeket – jelentette ki Nacsa Lőrinc.

Kérdésre arról, hogy Macron francia elnök olasz kollégájával a migránsok kötelező szétosztásáról egyeztet, azt mondta: az új baloldali bevándorláspárti olasz kormány megpróbálja megszüntetni azt a határvédelmet, amit korábban Matteo Salvini belügyminiszterként felállított. Az olasz kormányfő és külügyminiszter mindezt most egyértelműen lebontaná, és ehhez nemzetközi segítséget is kap. A magyar kormány eddig is elutasította a kötelező kvótát és ezután is mindent megtesz a megakadályozására – szögezte le a KDNP-s politikus.