Szijjártó Péter: a nemzet teljesítménye a helyi közösségek teljesítményéből áll össze

A nemzet teljesítménye a helyi közösségek teljesítményéből áll össze, a magyar gazdaság, Magyarország megerősödésében a vidéki városok és közösségek egyre nagyobb szerepet játszottak az elmúlt években - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tiszafüreden, a 186 millió forintból épülő új piaccsarnok ünnepélyes alapkőletételén.

Szijjártó Péter elmondta: nemcsak Tiszafüred, Magyarország is hosszú utat járt be az elmúlt években. A korábban csőd szélén álló országot ma már Európa egyik legsikeresebb államaként tartják számon. Ma már a magyar gazdaság tudja felmutatja a leggyorsabb növekedési ütemet Európában, és 2019-ben elmondható, hogy az országban teljes foglalkoztatás van – közölte.

Az elmúlt öt évben Magyarország mindig megdöntötte az aktuális beruházási és exportrekordot, mára a megerősödő Közép-Európa részeként fontos szerepet játszik az egész kontinens jövőbeni versenyképességében – mondta. „Ehhez kellett minden magyar ember teljesítménye, szorgalma, áldozatvállalása és munkája. Továbbá azok a bátor vállalkozók, akik mindig meg merték hozni azokat a döntéseket, amelyek nyomán új munkahelyek jöttek létre Magyarországon” – tette hozzá.

„A nemzet teljesítménye a helyi közösségek teljesítményéből áll össze, a tiszafürediek is hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország az elmúlt években “igazi sikertörténetté válhatott” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: a városvezetés profizmusa és a lakosok szorgalma együtt számos fejlesztés nyomán látványossá és láthatóvá vált. Példaként említette az út- és csatornahálózat fejlesztését, azt, hogy az ország legnagyobb kerékpároscentruma Tiszafüreden van, valamint az ivóvízminőséget javító programot.

Három fontos közintézmény energetikai korszerűsítése, fejlesztése történt meg; a Tisza-tó és Tiszafüred mára márkanév lett, a páratlan természeti szépség a legkedveltebb utazási központtá tette a várost és a Tisza-tavat – emelte ki.

Az ide látogatók számának növekedése új dimenziót nyithat a város fejlődésében, ezért is jó döntés a szabadstrand megújítása 400 millió forintból. Fontos az itt élők életminőségének javítása is a város vezetői számára, ezért is lényeges, hogy új piaccsarnok jön létre 186 millió forintból és megépül az új belváros – mondta Szijjártó Péter.

A fejlesztések nyomán Tiszafüred tovább erősödik, ami növeli a magyar gazdaság teljesítményét is, hiszen a turizmus stratégiai ágazat – közölte. Hozzátette: az elmúlt három évben töretlen volt a turizmus fejlődése Magyarországon. „Cél, hogy 2030-ra Magyarország Közép-Európa legvonzóbb turisztikai célpontja legyen” – hangsúlyozta.

A magyar gazdaság megerősödésében a vidéki városok és közösségek egyre nagyobb szerepet játszottak az elmúlt években. Ezért is nagyon fontos szerepe van annak, hogy kormány és önkormányzat szorosan együtt tudjon működni a helyi közösség és a nemzet érdekében. A hangsúly az összefogáson, a nyugodt építkező együttműködésen van, a „nyugtalanság, feszültségek, a személyeskedés és a felesleges viták helyett” – fogalmazott.

Szijjártó Péter arra biztatta a jelenlevőket, hogy az októberi önkormányzati választásokon olyan képviselőket és polgármestereket válasszanak, akik az adott településen és településért élnek, ismerik a helyi adottságokat, kihívásokat, tisztában vannak a kezelési lehetőségükkel és készek az együttműködésre.

F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: Tiszafüred méltán nevezhető a Tisza-tó fővárosának, dinamikus a fejlődés a városban. Hozzátette: a kormányzat minden segítséget megad a fejlődéshez.

Ujvári Imre (Fidesz-KDNP), Tiszafüred polgármestere közölte: 2014 előtt a polgármester és jegyző csődbe vitte a várost.

Négymilliárd forintos adósságcsapdában vergődött a város, amelyet a kormány átvállalt, és Tiszafüred így állhatott fejlődő pályára. Napjainkban hatmilliárd forintból valósultak meg vagy vannak folyamatban fejlesztések – hangsúlyozta.