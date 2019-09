Nem megnyitni, hanem megvédeni kell Európa határait a kormánypártok szerint

Nem megnyitni, hanem megvédeni kell Európa határait – jelentette ki Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője a kormánypártok véleményét ismertetve szerdán Budapesten.

A KDNP-s politikus kiemelte: minden migrációs útvonalon újra emelkedik az Európába igyekvők száma. Erre az uniós határügynökség, a Frontex is figyelmeztetett a napokban – jegyezte meg.

A kormánypártok meggyőződése, hogy nem megnyitni, hanem megvédeni kell Európa határait, mert a bevándorlók továbbra is özönlenek – szögezte le Nacsa Lőrinc, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a török és görög útvonalon megduplázódott a migránsok száma tavalyhoz képest, és ők mind Európa belsejébe igyekeznek.

Mindannyian a balkáni útvonalon szeretnék Európa belsejét elérni, és ennek jeleit a magyar határon is érezni, ahol kedd este egy nagyobb létszámú migránscsoportot fogtak el – fűzte hozzá a KDNP-s képviselő.

Kitért arra is, hogy a migránsok miatt a nyugat-balkáni országokban is érezhetően nő a feszültség. Nacsa Lőrinc megjegyezte: folyamatosan aktív a spanyol útvonal is, ahol szintén emelkedik a migránsok száma.

Hozzátette: aggodalommal figyelik az új baloldali olasz kormány lépéseit, a jelek szerint újra megnyithatják Olaszország tengeri kikötőit az Afrikából érkező tömegek előtt. Nacsa Lőrinc kijelentette: éppen elég bevándorló jutott be Európába illegálisan, nem szabadna többet beengedni.

Rámutatott: nagyon veszélyesek a bevándorláspárti baloldal tervei, akik még több migránst akarnak beengedni. Újra veszélyes tervek vannak az asztalon, és az új olasz külügyminiszter kötelező kvótáról és a migránsok szétosztásáról beszél.

A Fidesz-KDNP kormánya elutasítja a kötelező letelepítési kvótát, és ahogy eddig, úgy ezután is mindent megtesz annak megakadályozására – jelentette ki.

Kérdésre a szerdai, ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésnapról azt mondta: december 12-én az ellenzék ugyanebben a témában összehívta az Országgyűlést. Az ülést megtartották, de egyetlen ellenzéki képviselő sem vett részt rajta, a Fidesz-KDNP képviselői viszont ott voltak. Ez is azt mutatja, hogy az ellenzék kezdeményezése komolytalan – rögzítette Nacsa Lőrinc.