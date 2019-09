A DK azt ígéri, hogy növeli a zöldfelületek arányát Erzsébetvárosban

Niedermüller Péter ellenzéki polgármesterjelölt azt ígéri, hogy megválasztása esetén az önkormányzat növelni fogja a VII. kerület zöldfelületeit, korlátozza az átmenő forgalmat, javít a parkolási helyzeten és ráveszi a kormányt, hogy sorolja a kiemelt kórházak közé a Péterfy Sándor utcai intézményt.

A Demokratikus Koalíció alelnöke keddi, budapesti sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy a KSH adatai szerint az erzsébetvárosi nők három, az erzsébetvárosi férfiak pedig öt évvel élnek kevesebbet, mint a budai kerületek lakói.

Niedermüller Péter hangsúlyozta, hogy a kerületben nagyok a forgalmi dugók, nincsenek megfelelő parkok, a Péterfy Sándor utcai kórház pedig „le van rohadva”. A polgármesterjelölt úgy fogalmazott: ez mutatja, hogy egy „rossz városvezetés, rossz kerületi vezetés” akár rövid távon is milyen közvetlen károkat tud okozni az embereknek.

Kikérték a véleményét a Momentum úgynevezett kvótakereskedelemről szóló elképzeléséről. A javaslat arról szól, hogy amennyiben az Európai Tanács megszavazza a menekültek elosztását, akkor az érkezőket befogadni nem akaró tagállamok eladhatnák egy másik országnak a saját kvótájukat.

Niedermüller Péter azt felelte, hogy az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban (LIBE) korábban többször is felmerült az az ötletet, hogy akik nem tudnak vagy nem akarnak befogadni menekülteket, azok járuljanak hozzá más, a menekülteket befogadó országok anyagi nehézségeinek kezeléséhez. Az elképzelések szerint a nagyobb migrációs nyomásnak kitett országok plusz uniós forrásokat kaptak volna, azoknak azonban nem kellett volna fizetniük, akik nem fogadnak be menekülteket. Ez egy régi terv, aminek soha nem volt „átütő” támogatottsága az EU-ban és soha nem is valósult meg – tette hozzá Niedermüller Péter.

Kijelentette: a menekültválság ügyében szükség van egy közös uniós megoldásra és Magyarországnak részt kell vállalnia a probléma megoldásában. A DK alelnöke politikai felelőtlenségnek nevezte, hogy a kormány elzárkózik minden közös megoldáskeresés elől, és semmi másra nem törekszik, csak arra, hogy „ide egy menekült be ne tegye a lábát”.

