A DK kiáll Pikó András polgármesterjelölt mellett

Semmilyen törvénytelenséget nem követett el Pikó András a VIII. kerület közös ellenzéki polgármesterjelöltje, és a Demokratikus Koalíció (DK) kiáll mellette – jelentette ki Gy. Németh Erzsébet, a DK elnökségi tagja csütörtökön Budapesten.

A politikus, aki az ellenzék közös, XVII. kerületi polgármesterjelöltje, a sajtótájékoztatón azt mondta: a rendőrség minden bizonyíték, valós gyanú nélkül, egy politikai lejárató cikk nyomán kezdett nyomozást a Fidesz helyi kihívójával szemben.

Gy. Németh Erzsébet úgy látta, a történtekre egyetlen magyarázat lehetséges: Pikó Andrásnak komoly esélye van leváltani Józsefváros jelenlegi fideszes polgármesterét.

Nem fogjuk következmények nélkül hagyni, hogy Orbán Viktor „bolsevik típusú rendőrállamot csináljon Magyarországból” – fogalmazott, majd arra kért mindenkit, hogy péntek este hat órára tiltakozása jeléül menjen el a Pál utcai fiúk Práter utcai szobrához.

Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Oláh Lajos, a DK országgyűlési képviselője szerint ha a Fidesz követ el választási bűncselekményt, akkor a rendőrségnek „kuss a neve”.

Elmondta: Erzsébetvárosban és Terézvárosban a 2018-as választáson 341 név még a sorrendjében is megegyezett a Fidesz és egy kamupárt listáján, az aláírások pedig eltérők voltak. Hozzátette: az ügyben mégsem kerestek meg egyetlen aláírót sem, és nem volt házkutatás sem.

Arra a kérdésre, mi látható a VIII. kerületi esetről a Magyar Nemzet birtokába került fotón, Gy. Németh Erzsébet úgy reagált, hogy Pikó András és kampánycsapata nem követett el bűncselekményt.

Egy másik kérdésre, amely szerint Erzsébetvárosból is előkerült egy fotó az ajánlóívek ellenőrzéséről, Oláh Lajos azt mondta, az íveket az aláírásokat gyűjtőnek is ki kell töltenie, és leadás előtt ellenőrizni szokták, hogy az aláírásgyűjtő valóban rendesen kitöltötte-e a dokumentumot. Azt is felírják – folytatta –, hogy milyen sorszámú nyomtatványokat vitt el az aláírásgyűjtő, ugyanis az ívek pénzbe kerülnek. Hozzátette: amikor visszahozza az íveket, ellenőrzik, hogy mind megvan-e.

Volt kérdés Trócsányi László uniós biztosi jelöléséről, amelyre Barkóczi Balázs, a DK szóvivője úgy válaszolt: Európa leggyengébb miniszterelnökének a biztosjelöltje a leggyengébb posztra várományos. Trócsányi László megválasztását a DK nem fogja megszavazni – tette hozzá.

Kitért arra, hogy az első európai parlamenti képviselő, aki nem szavazott meg egy magyar biztost, az Szájer József volt, és még mindig a Fideszben politizál.