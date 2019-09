Kövér: Alkalmas, tisztességes és hozzáértő vezetők kellenek a településük élére

Az önkormányzati választások nem az országos politikáról szólnak, a voksolás tétje, hogy alkalmas, tisztességes és hozzáértő vezetőket találjanak az emberek településük élére – jelentette ki az országgyűlés elnöke szerdán Szegeden, Kövér László kifejtette, aki az önkormányzati politikát is „mini polgárháborúnak” fogja föl, az nem alkalmas egy település vezetésére.

Kövér László a Tisza-parti városban tartott választási fórumon azt mondta, aki azt gondolja, hogy az önkormányzati választás arra való, hogy azzal az országos politikai viszonyokat befolyásolja, nemcsak ostobaságokat beszél, hanem árt is saját közösségének.

Kövér László úgy fogalmazott, a baloldal a békés, normális politikai vitákat és azoknak a választásokon való lezárását 2006 óta politikai polgárháborúvá alakította, és mind a mai napig szeretné fenntartani ezt az állapotot. Hozzátette: minél reménytelenebb helyzetbe kerülnek, annál mélyebbre süllyedve művelik ezt.

Az ország, Szeged is, és minden település ennél sokkal többet érdemel – mondta a politikus. Kifejtette: egy város vezetőjének együttműködőnek kell lennie, nemcsak a kormánnyal, hanem saját települése közösségeivel is, azokkal is, akik nem vele szimpatizálnak. Úgy vélte, a politikának a legelemibb kötelessége mindent megtenni a közösség, a nemzet fennmaradásáért.

A házelnök szerint lényegbevágó különbség a két oldal között, hogy a másik oldalnak csak a hatalom, a pillanatnyi jólét számít, a család nem jelent értéket. Álláspontjuk szerint a gyermekvállalást nem kell támogatni, mert ahhoz a politikának semmi köze. A másik oldal szerint el lehet innen menni, de ami ennél is sokkal rosszabb, azt mondják, majd úgyis jönnek ide mások, és azokat be kell fogadni – fejtette ki az országgyűlés elnöke.

Kövér László szerint az a „kérdés, ki az, akinek ez az ország – benne Szeged – a hazája, és ki az, akinek csak a telephelye”.

A politikus kifejtette: Botka László tágabb csapatát olyanok alkotják – az élen Gyurcsány Ferenccel – akik a rendszerváltás óta a legmélyebb válságba lökték az országot. Az ellenzéknek sikerült megvalósítani az elvtelenség koalícióját, habozás nélkül összefogtak azokkal, akiket korábban leköpdöstek, akár szó szerint is – közölte.

A politikus úgy fogalmazott sikeres tíz esztendő van az ország mögött, mindenki jogos reményekkel nézhet a jövőbe, hogy léphet egyet előre.

A fórum előtt Kövér László újságíróknak úgy fogalmazott, a helyi közélet szereplőinek és a választóknak kell eldönteniük, mit várnak saját településük megválasztott képviselőitől.

A házelnök szerint nem mindegy, hogy egy polgármester vagy képviselő-testület milyen megközelítésben vezeti a települést. Ha az ellenzéki városvezetők a központi kormányzat ellen küzdő gerillának vagy partizánnak gondolják magukat, nemcsak ostobaságukat bizonyítják, hanem felelősségük hiányáról is tanúskodnak.