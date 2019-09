Fidesz: tovább gyűrűzik a baloldal adatlopási botránya

Zsigmond Barna Pál közlése szerint a szerdán napvilágot látott erzsébetvárosi eset szintén bűncselekmény gyanúját veti fel, és teljesen nyilvánvaló Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt érintettsége is.

Zsigmond Barna Pál emlékeztetett, a Magyar Nemzet című napilapban hétfőn jelent meg írás arról, hogy a VIII. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt, Pikó András kampánycsapata törvénytelenül rögzíti a választói ajánlásokat. A lapban közölt fotón jól látszik, hogy számítógépeket használnak a hivatalos ívek feldolgozásához, miközben az íveken nincs mit feldolgozni, egyszerűen le kell azokat adni a helyi választási irodán – tette hozzá a fideszes politikus.

Megjegyezte: a legfrissebb képeken az is látszik, hogy az ajánlóívre is felírták, ki támogatja és ki nem támogatja őket. A hírek szerint a jelölt nem vásárolta meg a választói névjegyzéket, így az adatok helyességét nem is ellenőrizhette – közölte Zsigmond Barna Pál.

Kijelentette: a kormánypártok nem fogadják el a kampányfőnök magyarázkodását sem, miszerint megnézték, van-e duplikáció. Mégis hogyan, ha nem vitték be a gépbe? Emlékezetből vetnek össze 2000 nevet? – tette fel a kérdést, majd úgy fogalmazott: „ne nézzenek senkit hülyének!”. Jelezte, hogy ebben az ügyben kedden elrendelte a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal visszaélés gyanúja miatt.

Zsigmond Barna Pál közlése szerint szerdán az is kiderült, hogy nem egyedi eset az adatlopás a baloldalon. Az Origo portálon megjelent fotó szerint Erzsébetvárosban a Párbeszéd egyik aktivistája az egyik ajánlóívről a másikra másolja az adatokat. Ez szintén bűncselekmények gyanúját veti fel – mondta. Kiemelte: az ajánlóíveken szereplők személyes adatait tilos adatbázis létrehozására használni vagy lemásolni.

Hangsúlyozta: teljesen nyilvánvaló Karácsony Gergely érintettsége az ügyben. Ő maga vallotta be, hogy közös kampánycsapattal vágnak neki az önkormányzati választásnak, és aktivistákkal lepik el a fővárost – fűzte hozzá.

Karácsony Gergely ajánlásait a botrányba keveredett csapat kezelte Józsefvárosban és Erzsébetvárosban is – rögzítette a fideszes politikus, hozzátéve: ha a baloldali szavazók jót akarnak maguknak, ne írjanak alá semmit Karácsonyéknak. A kormánypártok arra szólítanak fel, hogy Karácsony Gergelyék hagyjanak fel a csalással és a törvénysértéssel, a botrányban érintett képviselőjelölteknek pedig semmi keresnivalójuk a közéletben, elvárják, hogy lépjenek vissza – közölte Zsigmond Barna Pál.