Karácsony Gergely nem titkolja, hogy kapcsolattartásra is használják az aláírásokat

A kapcsolattartás miatt is várják a budapestiek aláírását Karácsony Gergelyék – erről maga az ellenzéki főpolgármester-jelölt számolt be. Most a stadionépítésekkel kapcsolatban indítottak petíciót, amelynek nem titkolt célja az is, hogy az aláírókat később is meg tudják majd keresni. Az ellenzéki jelöltet korábban ellenfelei és az adatvédelmi hatóság vezetője is bírálta, amikor az ajánlások gyűjtésénél az indokoltnál több ajánlóívet használtak fel – közölte az M1 Híradója.