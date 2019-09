Védelmébe vette a Momentum Karácsony Gergelyt

Az ellenzék főpolgármester-jelöltjét az elmúlt napokban és hetekben politikai ellenfelei többször is alkalmatlannak nevezték a főváros vezetésére. A Momentum – bár korábban nem is Karácsony Gergelyt támogatta – most az mondta, nem tud elképzelni alkalmasabb jelöltet. Karácsony Gergely azzal érvelt saját maga mellett, hogy ő nyerte meg az ellenzéki előválasztást, ezért ő a legjobb választás – közölte az M1 Híradója.