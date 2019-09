Fidesz: Karácsony tárja fel az egész zuglói parkolási botrányt!

A Fidesz budapesti szóvivője arra szólította fel pénteken Karácsony Gergely zuglói polgármestert, ellenzéki főpolgármester-jelöltet, hogy tárja fel az egész kerületi parkolási botrányt.

Zsigmond Barna Pál sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „olyan időket élünk, amikor az is hír, hogy a zuglói polgármester Zuglóba látogat. Karácsony Gergely ugyanis a napokban ezt tette”.

Azt mondta, reménykedtek, hogy mielőtt „összecsomagol”, lezárja a zavaros zuglói ügyeit, és válaszokat ad minden budapestinek, de nem ez történt, a parkolással továbbra is adós a zuglóiaknak.

Májusban még ő maga is megszavazta – idézte fel a szóvivő –, hogy az ott élőknek ingyenes legyen a parkolás, tekintettel arra, hogy napi egymillió forintos veszteség árán tudta csak üzemeltetni a rendszert.

Zsigmond Barna Pál (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Június 13. óta, azaz lassan 3 hónapja nem kellene fizetni a parkolásért, ám „Karácsony arra is alkalmatlan, hogy egy érvényes képviselő-testületi döntést végrehajtson” – tette hozzá.

Zsigmond Barna Pál úgy értékelt, a parkolási rendszer továbbra is homályosan működik, „Karácsony pedig azt is letagadja, amit maga ír alá”, titokban ugyanis nem is egy, hanem mindjárt kettő, parkolással összefüggő szerződést kötött a nyáron.

Miközben „az átláthatóság feketeöves hírnökét játssza”, a konkrét számokat titkolja, emiatt már törvényességi felügyeleti eljárást indított a kormányhivatal – mondta a Fidesz budapesti szóvivője, megjegyezve: „Karácsony alkalmatlansága miatt” Zugló már legalább egymilliárd forintot bukott, csak a parkoláson.

A kormánypárti politikus a parkolási botrány feltárására szólította fel a polgármestert, szerinte ugyanis erről mindenkinek joga van tudni még az önkormányzati választások előtt. Úgy nem lehet bejelentkezni egy kétmilliós világváros vezetésére, hogy ilyen kérdéseket megválaszolatlanul hagy – fűzte hozzá.

Zsigmond Barna Pál kérdésre azt is mondta, reméli, Karácsony Gergelynek sikerül olyan aktivistákat toboroznia, akik ismerik Budapestet, és megmutatják neki, hogy mi hol van a fővárosban.

Hozzátette továbbá: elvárják, hogy a főpolgármester-jelölt tisztázza azokat az aggályokat, amelyeket Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke fogalmazott meg a kampányával kapcsolatosan.