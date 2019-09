A DK lehet az éllovas az ellenzéki oldalon

Kedvező pozícióból várhatják a kormánypártok az önkormányzati választást – ez derült ki a Nézőpont Intézet héten közzétett közvélemény-kutatásából, mely szerint a Fidesz–KDNP a leadott szavazatok 53 százalékát szerezné meg egy mostani voksoláson.

Az ellenzéki pártokkal szimpatizálók köre stagnál vagy csökkent az elmúlt hónapokban, a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentum 11-11 százalékon áll, a Jobbik 8, az MSZP–Párbeszéd szövetsége pedig 6 százalékot szerezne.

A Századvég is készített a napokban egy felmérést, amely a budapestiek közhangulatát vizsgálta. A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek 71 százaléka szerint Tarlós István jelenlegi főpolgármester nyeri meg a választást, illetve a jelöltek közül

Tarlós Istvánról van az embereknek a legjobb véleménye.

A Fidesz–KDNP továbbra is jelentős előnnyel vezet a kutatás eredményei alapján – jelentette ki Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Emlékeztetett, az európai parlamenti választásokon 53 százalékot értek el a kormánypártok, és most is ezen a szinten vannak.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Masszív tábora van a Fidesznek

Kiemelte, a Fidesz ugyanakkor egy nagyon masszív táborral rendelkezik, több mint hárommillió szimpatizánsa van. Megjegyezte, a szám már tavaly sem csökkent hárommillió alá.

Az ellenzéki oldal véleménye szerint nagyobb problémákkal küzd, a pártok gyakorlatilag egymás ellenségeivé váltak, és egymás szavazótáborába „harapnak bele”. Látható, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke próbálja átvenni a hatalmat az ellenzéki oldalon, amely hellyel-közzel sikerül is neki. Szerinte a párt számára fontos volt, hogy az európai parlamenti választáson virtuális győzelmet arasson – fűzte hozzá. Nem tartja kizártnak, hogy a jövőben a DK lesz a Fidesz legnagyobb ellenfele.

A Jobbikkal kapcsolatban elmondta, a párt gyakorlatilag egy

feladó stratégiát alkalmaz,

jelenleg a túlélésért küzd, hiszen a párt léte forog kockán.

A DK számára a jelenlegi önkormányzati választás nem hoz drasztikus változást a politikai életben az elmúlt néhány hónaphoz képest – mondta Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.

Hozzátette, az önkormányzati választások ugyanakkor további öt évre betonozzák be a jelenlegi politikai status quót. Ezáltal az ellenzéki pártoknak ismét öt évet kell túlélniük komolyabb támogatás nélkül. Szerinte ez Gyurcsány Ferenc „malmára hajtja a vizet”.

Gyurcsány Ferenc háttérbe vonult

Szerinte amikor Gyurcsány Ferenc szembesült az európai parlamenti választások eredményével, szinte azonnal bedobta Kálmán Olga nevét, és kiállt Karácsony Gergely mögül. Ez is azt mutatja, hogy minden erővel megpróbálja magához ragadni a hatalmat. Mivel azonban az előválasztáskor nem született számára kedvező eredmény, ezért háttérbe vonult, pedig előtte folyamatosan szerepelt – magyarázta.

A szakértő arra számít, hogy az önkormányzati választások után

Gyurcsány Ferenc ismét felébred,

és a pártokon belüli tisztújítás végrehajtását fogja szorgalmazni. A DK lehet az éllovas az ellenzéki oldalon, és aki nem szimpatizál velük, azt Farkas Örs szerint a DK egyszerűen felszámolja.