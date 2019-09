Mráz: Elégedettek a budapestiek Tarlós Istvánnal

Tarlós István főpolgármesterről az az imázs él az emberekben, hogy képes a városvezetésre. Ugyanezt Karácsony Gergelyről még az ellenzéki szavazók sem feltétlenül gondolják – vélekedett Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezérigazgatója az M1 csütörtök reggeli műsorában.

Az elemző kifejtette: a budapestiek elégedettek Tarlós Istvánnal, aki 9 éve polgármester. A bérek növekednek, a gazdaság növekszik. Tarlós Istvánnak vannak eredményei. Ezzel szemben Karácsony Gergelyt számos kellemetlen ügy kíséri Zuglóból – jegyezte meg.



A Nézőpont legfrissebb közvélemény-kutatása szerint őrzi masszív többségét a Fidesz-KDNP a pártok népszerűségi versenyében, a polgári oldal a leadott szavazatok 53 százalékát szerezné meg egy aktuális választáson, az ellenzéki pártokkal szimpatizálók köre stagnált vagy csökkent az elmúlt hónapban.

Az elemző az M1-en elmondta: a kormánypártok támogatottsága nagyjából azon a szinten van, mint az európai parlamenti választás idején. Tarlós Istvánnak a Fidesznél is magasabb a támogatottsága – emelte ki Mráz Ágoston Sámuel, aki szerint a hivatalban lévő polgármestereknek lesz könnyebb dolga az őszi választáson.

Úgy értékelt: ellenzékellenes hangulat van, az emberek elégedetlenek az ellenzéki eseményekkel. Azt is mondta, hogy a pártverseny új dinamikát kapott májusban. Az MSZP és a Jobbik gyengélkedik, Gyurcsány Ferenc a legerősebb pontja az ellenzéknek, az ő pártja befolyással tud lenni az ellenzékre. A DK a Momentumot is megpróbálja „behálózni” – fogalmazott, hozzátéve: ez részben már sikerült is, mivel a legtöbb helyen a DK-val, s annak „politikai tehertételével” szövetkezett a Momentum.

Az elemző szerint a Momentum politikai hibát hibára halmoz, hiszen a Jobbikkal is szövetkeztek, amely 2022-ben már „talán nem is lesz része” a politikának.