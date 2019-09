Magyar Nemzet - Több mint hárommillióan támogatják a Fidesz-KDNP-t

Őrzi masszív többségét a Fidesz-KDNP a pártok népszerűségi versenyében, a polgári oldal a leadott szavazatok 53 százalékát szerezné meg egy aktuális választáson – derült ki a Nézőpont Intézet Magyar Nemzet számára készült kutatásából.

A napilap szerdai számában ismertetett, augusztusi közvélemény-kutatásból kiderül, hogy az ellenzéki pártokkal szimpatizálók köre stagnált vagy csökkent az elmúlt hónapban. A Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom továbbra is 11-11 százalékpontos eredményt érnének el listán. A Jobbik politikáját a múlt havi adatokhoz képest egy százalékponttal kevesebben, nyolcszázaléknyian támogatják az aktív szavazók között, a Nézőpont Intézet megállapította, hogy a párt már hónapok óta stabilan tíz százalék alatt van. Hasonló mértékben csökkent az MSZP-Párbeszéd szövetség (hat százalék) szavazóköre is. A mandátumszerzési küszöböt jelentő, biztos szavazók körében mért öt százalékot a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (négy százalék), az LMP (három százalék) és a Mi Hazánk Mozgalom (három százalék) sem érte el.

A teljes felnőtt népesség körében is jelentős a Fidesz-KDNP előnye, csakúgy mint egy hónappal ezelőtt, ezúttal is 41 százalékpontos támogatottsággal bír a pártszövetség. A kormánypártoknak 2018 januárja óta legalább 38 százalékos a népszerűségi mutatója, ami azt jelenti, hogy stabilan legalább hárommillió fő támogatja a Fidesz-KDNP-t. Az ellenzéki oldalon viszont egyetlen formáció sem tud két számjegyű eredményt felmutatni a teljes népesség körében. A Demokratikus Koalíció és a Momentum hét-hét százalékon állnak, tehát alig több, mint ötszázezer szimpatizánsuk van. A Jobbik ezen a bázison is egy százalékpontot csökkenve hat, az MSZP-Párbeszéd szövetség pedig öt százalékon áll, egyik pártnak sincs tehát már félmillió szimpatizánsa sem.

A címlapfotó illusztráció.