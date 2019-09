Adatvédelmi aggályok merültek fel Karácsony Gergelyék körül

Adatvédelmi aggályok merültek fel Karácsony Gergelyék aránytalanul sok ajánlóíve miatt. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke egy lapinterjúban azt mondta: a józan ésszel és a törvények szellemével is ellentétes, hogy Karácsony Gergelyék annyi ajánlóívet vettek fel, amelyekre a szükséges aláírások 14-szeresét lehetne összegyűjteni. Múlt héten már Puzsér Róberték panaszt is tettek az ügyben a választási bizottságnál. Szerintük Karácsony Gergelynek az a célja, hogy megszerezze a választók adatait - hangzott el az M1 Híradójában.

Szembemegy a józan ésszel és a törvények szellemével is ellentétes az, hogy Karácsony Gergely stábja aránytalanul nagy mennyiségben vett fel ajánlóíveket – ezt nyilatkozta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Magyar Hírlapnak. Péterfalvi Attila hozzátette: az ajánlások gyűjtése fontos lépése a választási folyamatnak, az adatok további gyűjtését a hivatalos ívekre viszont feleslegesnek tartja, miután az aspiráns leadta a szükséges számú ajánlást.

Karácsony Gergelyék viszont nem hagyják abba az aláírások gyűjtését – ezt múlt pénteken az MSZP-s Molnár Zsolt jelentette be épp azután, hogy a Városházán leadták a baloldali jelölt ajánlásait. „Természetesen folytatjuk a gyűjtést a törvényes határidőig és valamennyi ívvel el fogunk számolni, ahogy ezt a törvények előírják.”

Puzsér szerint Karácsony meg akarja szerezni az ellenzéki választók adatait

Néhány napja már Puzsér Róbert is nehezményezte, hogy riválisa annyi ajánlóívet vett fel, amelyeken a szükséges aláírások 14-szeresét, akár 70 ezer darabot is össze lehetne gyűjteni. Puzsér Róbert szerint Karácsony Gergely célja, hogy megszerezze az ellenzéki választók adatait. Panaszt is tettek a választási bizottságnál.

A helyszínen ezután heves vita alakult ki Puzsér Róbert és a sajtótájékoztatón váratlanul megjelenő Barabás Richárd között. A Párbeszéd szóvívője vádaskodásnak nevezte a publicista által elmondottakat.

Puzsér Róbert arra utalt, hogy a fénymásolt íveken Karácsony Gergelyék – törvénytelenül – megőrizhetik az adatokat. Barabás Richárd szerint viszont biztonsági tartalékként vették fel az íveket és mindent jogszerűen csinálnak.

Plakátkampányt indított a Fidelitas

Közben a Fidelitas egy plakátkampányt indított. A szervezet elnöke, Böröcz László úgy fogalmazott: szerintük az ellenzéki főpolgármester-jelöltek eddig azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy „bohóckodtak”, de ennél Budapest komolyabb és jobb vezetőt érdemel.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a választópolgárok is megkérdőjelezik Tarlós Isván kihívóinak alkalmasságát – erről már a XXI. Század Intézet vezető elemzője beszélt az M1-en. „Míg mondjuk Tarlós István mögött egy egységes politikai közösség áll, tehát stabil városvezetést garantálnak az elkövetkezendő öt évre is, addig Karácsony Gergely mögött veszekedő pártok vannak, ez is egy nagyon fontos mutató, ott is a stabilitás kérdőjelezik meg.”

Deák Dániel hozzátette: a felmérések azt is mutatják, hogy a zuglói botrányok és a tavalyi miniszterelnök-jelölti bukása rányomták a bélyeget Karácsony Gergely megítélésére.