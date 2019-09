Budapest nem cirkusz! címmel indít plakátkampányt a Fidelitas. Szerintük az ellenzéki főpolgármester-jelöltek „bohóckodnak”, de Budapest ennél komolyabb és jobb vezetőt érdemelne. A napokban már Rogán Antal is arról beszélt, hogy három bohóc áll szemben Tarlós Istvánnal. Az alkalmatlan jelöltek közé sorolják a kormánypártok Karácsony Gergelyt is, aki kis híján „tönkretette Zuglót”. Karácsony Gergely viszont úgy látja, hogy komoly eredményeket ért el kerületi polgármesterként – hangzott el az M1 Híradójában.

A beszédeit általában ott találja ki helyben – ezzel magyarázta az újságíróknak Karácsony Gergely azt, hogy szombati kampánynyitó beszédében egy szóval sem tért ki az általa vezetett kerületre. Pedig a rendezvény előtt még ő maga mondta az M1 riporterének, hogy biztosan beszélni fog Zuglóról. Most viszont már azzal érvelt, hogy a budapesti tervei élveztek prioritást, ezért válasz helyett most is át akarta adni a szót.

Karácsony Gergely és Soproni Tamás sajtótájékoztatója (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Arra az újabb kérdésre, hogy milyen érdemei voltak öt éves zuglói polgármestersége alatt, Karácsony Gergely arról beszélt, hogy ma nem ez a téma.

Végül mégis felsorolt több példát is, hogy mit ért el polgármesterként az elmúlt öt évben. Azt mondta: felújították az összes zuglói közparkot, valamint számos óvodát és játszóteret, javították a közbiztonságot és – mint fogalmazott – Magyarország „legprogresszívebb szociális hálóját” léptették életbe. És ismét dicsérte a zuglói parkolási rendszert, amely a bírálók szerint eddig csaknem 800 millió forintos veszteséget termelt.

A Fidelitas budapesti elnöke szerint viszont Karácsony Gergely polgármesterként nap, mint nap bizonyítja alkalmatlanságát.

A Fidelitas most egy plakátkampányt indít Budapest nem cirkusz! címmel. Böröcz László úgy fogalmazott: szerintük az ellenzéki főpolgármester-jelöltek – Karácsony Gergely, Puzsér Róbert és Berki Krisztián – eddig azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy „bohóckodtak”, de Budapest ennél komolyabb és jobb vezetőt érdemel.

A politikus a jelöltekkel kapcsolatban hangsúlyozta: Budapest nem egy cirkusz, hanem Európa egyik legbiztonságosabb és leglátogatottabb fővárosa, és azt szeretnék, ha ez így is maradna.