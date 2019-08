Farkas Örs: Karácsony miatt Zugló hitelből finanszírozza mindennapjait

Zugló mára odajutott, hogy hitelből kénytelen finanszírozni mindennapjait, holott Karácsony Gergely öt évvel ezelőtt nulla adóssággal vette át a kerületet – közölte az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az M1-en.

Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Farkas Örs elmondta, a XIV. kerületet korábban a magyar kormány konszolidálta, több tízmilliárdos a költségvetése, ennek ellenére a Karácsony Gergely által kinevezett jegyző azt mondja, hogy hihetetlen sok nehézséggel kell szembenéznie a kerület gazdálkodásának. Hozzátette:

olyan bevételekkel számol az önkormányzat, amelyek tarthatatlanok.

Példaként említette, hogy még ki sem írták azoknak az ingatlanoknak az értékesítésére a pályázatot, amelyek bevételéből a működési kiadásokat kívánják finanszírozni. Elmondta, olyan parkolási rendszert üzemeltettek, amely több százmilliárd forintos veszteséget okozott az önkormányzatnak.

Farkas Örs szerint lánglelkű beszédeket mond Karácsony Gergely, ilyen volt a szombati kampánynyitóján elhangzott is. Folyamatosan úgy beszél, mintha a miniszterelnököt szeretné leváltani, mintha egy politikai kurzusváltásra készülne – közölte.



Hangsúlyozta, Karácsony Gergely egy település vezetésére pályázik és jelenleg is polgármester, most is “vitézkedhetne” a XIV. kerületben. Azt lehet látni azonban, hogy ez a kerület teljesít a legrosszabban, és Karácsony Gergely ahelyett, hogy az ott felmerülő problémákat szeretné megoldani, Tarlós István ügyeivel foglalkozik – hangoztatta.

Tarlóst alkalmasabbnak tartják a választók

Az igazgató beszélt arról is, Tarlós Istvánt az ellenzéki szavazók jelentős része is alkalmasabbnak tartja Budapest vezetésére.

Az ellenzéki politikusok – mint fogalmazott – ismét nagy erejű változások esélyével hitegetik a szavazóikat, akik viszont maguk is a kormánypárti jelöltet látják esélyesebbnek. Utóbbi arra utalhat, hogy Tarlós Istvánnak a kormánypárti szavazókon túl is lehetnek jelentős tartalékai az októberi voksoláson – mondta Farkas Örs.

Sorra derültek ki a részletek Zugló költségvetéséről

Zugló gazdálkodása idén február után került reflektorfénybe, miután kiderült, hogy a Karácsony Gergely vezette önkormányzat olyan parkolási szerződéseket kötött, amelyek végül csaknem 800 millió forintos veszteséget okoztak a kerületnek. Karácsony akkor azzal védekezett, hogy ő tartózkodott, amikor szavaztak a szerződések megkötéséről – közölte az M1 Híradója.

Később sorra derültek ki az újabb és újabb részletek a zuglói költségvetésről. Például napvilágot látott egy jegyzőkönyv, amelyből kiderül: Karácsony Gergely jegyzője már tavaly év végen arról beszélt, hogy a város 2 milliárdos hitelből él, ha az nem lenne, Zugló már régen csődbe ment volna. Papp Imre abszurdnak nevezte a XIV. kerület költségvetését, amely szerinte csak papíron létezik: a számok mögött nincs valós pénz.

Ahogy szerinte nincsenek sem bevételek, sem pedig fejlesztések Zuglóban.

Úgy vélte: a kerület iszonyatosan le van maradva, és még egy lényegesen kisebb településen is különb az egészségügy, az óvoda vagy a bölcsőde, mint Zuglóban.

Karácsony tagad

Karácsony Gergely jó darabig tagadta a Zugló gazdálkodásával kapcsolatos híreket, aztán miután az ellenzék őt választotta ki közös főpolgármester-jelöltjének, már válaszolni sem volt hajlandó az erre vonatkozó kérdésekre.

Politikai ellenfele, Puzsér Róbert szerint Karácsony Gergely egy gyengekezű városvezető, aki folyamatosan hárítja és tagadja saját felelősségét, közben pedig kiszolgálja a „szocialista pártmaffiát” .

Az MSZP-sek mindenesetre nagyra értékelik Karácsony Gergely ténykedését és azt mondják: ha ők nyerik az önkormányzati választást, ott folytatják ahol a jelenlegi polgármester abbahagyta.

Fidesz: Ami Zuglóban történik nem egy sikersztori

A Fidesz szerint viszont, ami Zuglóban történik az egyáltalán nem egy sikertörténet, ha az lenne, Karácsony Gergely azzal kampányolna. A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője arról is beszélt:

Karácsony úgy akar irányítani egy kétmilliós fővárost, miközben a saját kerületében is képtelen erre.

Kocsis Máté azt is mondta: az ellenzék főpolgármester-jelöltje azért is hallgat a zuglói tevékenységéről, mert meg akarja úszni azt a hat hetet, ami még hátravan az önkormányzati választásokig. Majd felszólította karácsony Gergelyt, hogy szombat esti kampánynyitóján térjen ki a saját kerületében végzett munkájára is – közölte az M1 Híradója.