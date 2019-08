Tarlós István jelentősen vezet Karácsony Gergely előtt

Tarlós István nyerne Budapesten, ha most vasárnap tartanák a választásokat. A Budapesten élők 62 százaléka szerint a főpolgármester-jelöltek közül Tarlós István képes leginkább arra, hogy a legtöbb pénzügyi forrást megszerezze Budapestnek a jövőben – derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Nemzet számára készített, reprezentatív közvélemény-kutatásából.

A Nézőpont Intézet augusztus végén, Budapesten készített közvélemény-kutatásából kiderül, hogy Tarlós István nyerné a főpolgármester-választást, ha azt most vasárnap tartanák. A jelenlegi főpolgármester (51 százalék) a választásokon biztosan részt vevő budapestiek körében megelőzi Karácsony Gergelyt (43 százalék). Tábora nagyobb, mint az összes ellene induló jelölté összesen. Puzsér Róbert népszerűsége 6 százalékos, a független jelölt erős kampánnyal még tábora növelésére is képes lehet.

Tarlós István nagy támogatottságának a hátterében az állhat, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége (62 százalék) szerint ő lenne képes arra, hogy a legtöbb pénzügyi forrást megszerezze a fővárosnak. Ugyanez az arány rendkívül alacsony Karácsony Gergely esetében, a zuglói polgármester csupán a megkérdezettek 9 százaléka szerint lenne képes arra, hogy megfelelő forrást tudjon Budapest számára biztosítani. Ez majdnem olyan kevés ember, mint ahányan Puzsér Róbertet jelölték meg (1 százalék).

Ráadásul az ellenzékiek többsége (56 százalék) szerint is Tarlós István tudná a legtöbb pénzügyi erőforrást előteremteni. A kormányelleneseknek is mindösszesen 28 százaléka gondolja úgy, hogy a zuglói polgármester tudná a legtöbb forrást megszerezni a jövőben a fővárosnak.

A kormánnyal magát szembehelyező Karácsony Gergely esélyeit azonban nemcsak ez csökkenti. A fővárosiak többsége (58 százalék) szerint ugyanis, az országos politikai vezetéssel együttműködni képes városvezetői hozzáállás a helyes egy főpolgármester esetében. Ezzel szemben csupán 30 százalék gondolta úgy, hogy a kormánnyal való együttműködést háttérbe szorító politizálás a jó döntés. Tarlós István pozícióját erősíti, hogy a kooperációra építő városvezetést az MSZP szimpatizánsok 56, a Momentum Mozgalmat támogatók 33, a DK-t preferálók 32, valamint a jobbikosok 25 százaléka is jobb döntésnek tartaná, mint a konfliktuskeresést. Ez is mutatja, hogy a regnáló főpolgármesterre az ellenzéki szimpatizánsok egy része is hajlandó átszavazni – derült ki a Nézőpont Intézet kutatásából.