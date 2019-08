Újabb szocialista politikus lépett ki az MSZP-ből az ellenzéki alkufolyamat miatt

Újabb MSZP-s politikus hagyta ott pártját és indul független polgármester-jelöltként az őszi önkormányzati választáson. A hatvani választókerületi elnök, Érsek Zsolt azért lépett ki az MSZP-ből, mert nem engedték neki, hogy szocialista színekben induljon Hatvan polgármesteri székéért. A volt polgármester szerint sunyi, alattomos módon zajlott Hatvanban az ellenzéki alkufolyamat. Több helyen, így például Szegeden és Budapest VII. kerületében is elindul a közös ellenzéki jelölt ellen egy-egy baloldali politikus – közölte az M1 Híradója.

„Már magam sem tudom, kik vagytok ti valójában!” – így fakadt ki búcsúlevelében a szocialisták Heves megyei és hatvani választókerületi elnöke, aki szerint az MSZP vezetésének két nap alatt sikerült megtörnie. A Magyar Nemzet értesülései szerint Érsek Zsolt azért lépett ki a pártból, mert

nem engedték neki, hogy elinduljon Hatvan polgármesteri székéért.

A politikus még áprilisban jelentette be közösségi oldalán, hogy az MSZP és a Párbeszéd színeiben jelölteti magát. Hatvanban most hétfőn ismertették az ellenzék közös jelöltjeit. Ekkor vált véglegessé, hogy Érsek Zsolt nincs köztük.

A politikus most 29 évnyi párttagság után hagyta ott az MSZP-t. 16 évig volt országgyűlési képviselő és 8 évig polgármester Hatvanban. Kilépésének okairól most azt írta, hogy „a Tóth Bertalan vezette elnökség sunyi, alattomos módon bánt el vele, miközben beállt a liberálisoktól a szkinhedekig támogatott jelölt mögé” .

Úgy fogalmaz: ő továbbra is marad a baloldali értékek mellett, sőt, úgy tűnik megméretteti magát független polgármesterjelöltként.

Szegeden is hasonló okok miatt száll ringbe függetlenként Botka László embere. És polgármester-jelöltként is elindul Lauer István azok után, hogy nem került fel az ellenzéki jelöltek közös listájára. A szocialista politikus múlt héten az M1 Híradójának arról beszélt: továbbra is a baloldali szavazókat szeretné képviselni Szegeden, ellentétben az ellenzéki alku résztvevőivel, akik szerinte lepaktáltak a Jobbikkal.

Közben a főváros VII. kerületében is bejelentkezett egy volt MSZP-s a polgármesteri székért. Hunvald György is függetlenként indul Erzsébetvárosban, miután nem fogadta el az ellenzék közös jelöltjét, a DK-s Niedermüller Pétert.

A Hír Tv műsorában felidézte azt is, hogy már tavasszal fenyegetőzések voltak a jelöltállítással kapcsolatban.

Hunvald György nem akart nevet mondani a műsorban, ugyanakkor

nem cáfolta, hogy Gyurcsány Ferenc fenyegette meg.

A hűtlen kezeléssel vádolt volt szocialista politikus kitart amellett, hogy ő a legerősebb ellenzéki jelölt a kerületben. Ellentétben a szerinte II. kerületből Erzsébetvárosba ejtőernyőzött DK-s Niedermüller Péterrel.