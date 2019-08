DK: A fideszes politikusok a pártközpont utasításait hajtják végre

A fideszes képviselők és polgármesterek nem az őket megválasztó embereket képviselik, hanem a pártközpont utasításait hajtják végre – jelentette ki Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője.

A politikus egy szerdai, XV. kerületi sajtótájékoztatón azt mondta, a kerület a legjobb példája annak, hogy a Fidesz gyakorlatilag „nem ismer se embert, se Istent”.

A kerületnek hónapok óta nincsen költségvetése, mert a fideszes képviselők nem szavazták meg azt – hangsúlyozta. Nem érdekelte őket a helyiek érdeke, csak az, hogy ebből politikai hasznot húzzanak, ugyanis a Fidesz számára nem a kerület, a város, a falu lakosai a fontosak, csak a központi akarat – tette hozzá.

Több XV. kerületi fideszes képviselői is elmondta, hogy szívesen megszavazta volna a büdzsét, de azt „nem engedte a pártközpont” – közölte. A fideszes politikusok országszerte nem azért lettek polgármesterek vagy képviselők, hogy a városuk, kerületük fejlődjön, hanem azért, hogy Orbán Viktor parancsait hajtsák végre, mert ők „egyszerű vazallusok” – fogalmazott.

Egy európai demokráciának azonban demokratikus polgármesterekre és képviselőkre van szüksége, akik meghallják az emberek hangját, akik az emberek érdekeit szolgáló döntéseket hoznak – jelentette ki.

Dobrev Klára példának nevezte, hogy Németh Angéla, a XV. kerület jelenlegi polgármestere, az ellenzék közös polgármesterjelöltje annak ellenére képes jól tenni a dolgát, hogy az önkormányzat fideszes többségű.

A sajtótájékoztatón részt vett Németh Angéla is, aki elmondta, hogy 15 pontban foglalja össze a következő önkormányzati ciklusra szóló fejlesztési terveit, és ezeket a pontokat a kampány során folyamatosan mutatja be a választóknak. Elképzelései közül az első az Újpalotai Vásárcsarnok felújítása lesz – jelentette be. Hozzátette, a csarnok környékét és az egész kerületet is zöldebbé akarják tenni.

Dobrev Klárát más témában többször is kérdezték arról, hogy Balla István, a DK komáromi képviselőjelöltje azt írta egy Facebook-bejegyzésben, hogy „Csökkent a bírkahús ára! Már csak 9000 ezer forintba kerül egy szavazat”. Az EP-képviselő azt felelte, nem ismeri a történetet, annak utána fog nézni és azt követően válaszol a kérdésre.

Az önkormányzati választás során a legtöbb helyen összeállt az ellenzék és egy közös jelöltet indít a Fidesszel szemben – válaszolta egy, az ellenzéki összefogás sikerességét firtató kérdésre. Nagyon jó esély van arra, hogy így az ellenzék megtörje a Fidesz uralmát – tette hozzá.

Megkérték arra, hogy illusztrálja példákkal korábbi szavait, amikor rasszistának nevezte a Fideszt. Dobrev Klára közölte: ezt támasztja alá a magyar iskolákban zajló szegregációs folyamat, ahogy az a korábbi plakátkampány is, amit „a Fidesz nem nevez antiszemitának, de aki már látott életében náci plakátot, az pontosan tudja, hogy erről van szó”.

Ilyen az a rengeteg megjegyzés, bekiabálás és beírás a fideszesek részéről, amelyek annak alapján különböztetnek meg valakit, hogy hol született, milyen a bőrszíne, a vallása, a szexuális orientációja. Ez ma Európában elfogadhatatlan, ezzel kerülnek Európa szégyenpadjára – fogalmazott a politikus.

A Jobbikkal való együttműködésükről azt mondta, a pártnak korábban voltak vállalhatatlan mondatai, de az elmúlt években elkezdte elfogadni, azokat az értékeket, amelyeket a DK is képvisel, például azt, hogy Magyarország csak az EU-n belül képzelhető el.

Faggatták arról is, hogy a választás után hogyan tudnak majd együttműködni a különböző ellenzéki pártok. Erről szól a demokrácia, van, aki így gondolkodik, van, aki úgy, a politikusoknak pedig az a feladata, hogy leüljenek, megbeszéljék az ügyeket és kompromisszumokat kössenek – jelentette ki.

Törvényeket nem szoktak vasárnap este megírni egy laptopon és hétfőn benyújtani a parlamentnek, törvényeket nem úgy írnak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 42 percet kap a róla szóló javaslat véleményezésére. A közös ügyeket meg kell próbálni megvitatni és együtt döntést hozni róluk – érvelt.

Dobrev Klárát megkérdezték arról is, miért nem támogatja, hogy az EU kifizesse a magyar határvédelem költségeit. Azt felelte, hogy miután a kormány állítása szerint közel 250 milliárd forintot költöttek a kerítésre, így annak méterenként mintegy 1,5 millió forintba kellett volna kerülnie.

Visszakérdezett, hogy reális ár-e egy kerítésért méterenként másfél millió forint, „még hogyha van is rajta néha egy-két hőkamera”?

Az EP-képviselő úgy fogalmazott: felháborító, hogy a Fidesz a számára legfontosabb témát is „lopásra használt fel”, mert ennek a pénznek „a jelentős része már megint a haverok zsebébe vándorol”. Hozzátette, ha Magyarország 250 milliárd forintot kér az uniótól, akkor abból lehetne inkább légkondicionálót szereltetni a kórházakba, illetve fel lehetne emelni az ápolók bérét.

Újabb kérdésre elismerte, hogy nem járt a határzárnál, de hangsúlyozta, sok videófelvételt látott róla, ezért pontosan tudja, hogyan néz ki.

Amikor megkérdezték, hogy férje, Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt mennyibe került egy kilométer autópálya felépítése, annyit felelt: azoknak az autópályaépítéseknek a során minden egyes kilométer minden költsége számon kérhető volt.