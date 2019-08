A birkákhoz hasonlította a magyarokat több ellenzéki képviselő

Több ellenzéki képviselőjelölt is birkákhoz hasonlította a magyarokat, illetve a nyugdíjasokat azután, hogy a kormány bejelentette: 9 ezer forint értékű rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok. Az ellenzéki összefogásban most aktívan résztvevő Jobbik volt elnöke is sértegette a nyugdíjasokat korábban. A Fidesz helyi szervezetei most bocsánatkérésre és visszalépésre szólították fel az érintett jelölteket – közölte az M1 Híradója.