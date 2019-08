Fidesz: Gyurcsányék lebontanák a kerítést, beengednék a migránsokat

Újabb bizonyíték van arra, hogy Gyurcsányék lebontanák a kerítést és beengednék a migránsokat – jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

Dobrev Klára, a DK EP-képviselője bejelentette, nem támogatja, hogy Brüsszel egyetlen fillért is adjon a magyar határvédelemre – közölte a nagyobbik kormánypárt politikusa, aki szerint ennek az az oka, hogy „ők nem megvédeni akarják Európát és Magyarországot, hanem be akarják telepíteni a migránsokat”.

Hozzátette: Gyurcsányék eddig is mindent megtettek azért, hogy támadják a magyar határvédelmet. „Gyurcsány szó szerint azt mondta, hogy teljesen értelmetlen lezárni a határt, sőt személyesen ment a határhoz, és tiltakozott a kerítésépítés ellen” – jegyezte meg.

Böröcz László arra is emlékeztetett, hogy Gyurcsányék nem szavazták meg a migránsok betelepítését meggátló alkotmánymódosítást sem, sőt a betelepítési kvóta mellett gyűjtöttek aláírásokat.

A DK programjában pedig benne van – mondta a fideszes képviselő –, hogy nyíltan befogadóországot akarnak csinálni Magyarországból, azt akarják, ne tagállami szinten legyen a határvédelem és a bevándorláspolitika, hanem brüsszeli irányítás alatt.

Arról is beszélt, hogy Gyurcsányék aktívan részt vettek és részt vesznek most is a magyar bevándorláspolitika elleni brüsszeli támadásokban, és szorgalmazzák a bevándorlásszervező uniós intézmény felállítását.

Ma az ellenzéket ez a Gyurcsány-párt vezeti, és az önkormányzati választáson ezzel a párttal paktált le az ellenzék, az MSZP, Karácsony Gergelyék, az LMP és a Jobbik is – fogalmazott, úgy értékelve: „ha tehetnék, együtt bontanák le a kerítést”.

Arra a felvetésre, hogy egy komáromi DK-s politikus, Balla István – vélhetően a nyugdíjasok rezsiutalványával kapcsolatban – azt írta ki a Facebookra, csökkent a birkahús ára, már csak 9000 forint egy szavazat ára, Böröcz László úgy reagált: minden nyugdíjas megérdemli az alapvető tiszteletet.

A politikus méltánytalannak minősítette a DK-s politikus bejegyzését, és hasonlónak nevezte azt az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó „patkányozásához”.

Az ellenzéki pártok önkormányzati választási összefogásával kapcsolatban a Fidesz képviselője kérdésre azt mondta, az összes ellenzéki párt beállt a DK mögé, eladták a lelküket Gyurcsány Ferencnek.

Azzal kapcsolatban, hogy a korábban antiszemita módon megnyilvánuló jobbikos Kulcsár Gergely visszalépett Debrecenben az önkormányzati képviselőjelöltségtől, Böröcz László úgy fogalmazott: teljesen mindegy a visszalépés, mert Kulcsár Gergely maga nyilatkozta, hogy a háttérben továbbra is segíteni fogja a Jobbikot, az LMP-t és a Momentumot.

„Egy sorral hátrébb húzták” és onnan folytatja – mondta, bírálva, hogy az LMP és a Momentum ezt felvállalja.

A fideszes Kósa Lajosnak az Amazonas-medencében pusztító erdőtüzekről szóló nyilatkozatára Böröcz László azt mondta: álláspontjuk megegyezik Angela Merkel német kancelláréval, vagyis hogy az erdőtüzeket Brazíliában mielőbb el kell oltani, és segítséget kell nyújtani a dél-amerikai országnak.