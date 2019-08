Elsőként adták le az ajánlóíveket a kormánypárti jelöltek

Országszerte több településen elsőként adták le az őszi önkormányzati választáson való induláshoz szükséges ajánlásokat a kormánypárti jelöltek. A fővárosban Tarlós István például néhány óra alatt a szükségesnél kétszer annyi, 12 ezer támogató aláírást kapott. Az ellenzéki oldalon mindeközben egyre kevesebb helyen működik a teljes összefogás. Hatalmas vitát okoz például a baloldal és a Jobbik együttműködése – közölte az M1 Híradó.

Tarlós István főpolgármester (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Elsőként adták le a kormánypárti jelöltek az induláshoz szükséges ajánlásokat Nagykanizsán. Az aláírásokat egy nap alatt, már szombat estére összegyűjtötték.

Tarlós István az előírt ajánlások kétszeresét kapta meg

Tarlós István főpolgármester pedig alig néhány óra alatt kapta meg az előírt ajánlások kétszeresét, több mint 12 ezer aláírást. A kormánypártok hétfőn délelőtt adták le a városvezető újabb jelöltségéhez szükséges ajánlásokat. Tarlós István a TV2 Mokka című műsorában úgy fogalmazott: az ellenzék visszavágót vizionál a parlamenti választásért.

„Ők valamiféle kormánybuktatási szimulációt próbálnak sugallni az embereknek. Egy ilyen revansista, indulatos hozzáállás érhető tetten e mögött, úgy tesznek mintha megnyernék Budapesten az önkormányzati választást, akkor másnap az Orbán-kormányt le lehetne váltani” – közölte Tarlós István, főpolgármester.

Karácsony Gergely közben közösségi oldalára feltöltött videójában az ellenzéki összefogás sikerességéről beszélt.

Azonban nem mindenki örült az együttműködésnek az ellenzéki oldalon. Többen is otthagyták az MSZP-t azért, mert szövetkezett a Jobbikkal és a DK-val előnytelen egyezséget kötött- erről beszélt az Magyar Szocialista Párt Nemzetiségi Tagozatának volt alelnöke az M1-en. Csóka János Pál úgy fogalmazott:

a szocialistákat csak a székek megszerzése érdekli, a párt pedig mélyrepülésben van.

„2010-ig az újpesti pártszervezet 57 százalékon állt, mindig megnyerte a képviselői mandátumot. Mi voltunk mindig többségben. Ma 7 százalékon van, ez önmagáért beszél” – mondta Csóka János Pál, az MSZP Nemzetiségi Tagozatának volt alelnöke

A baloldallal való szövetkezés a jobbikosoknak sem tetszik mindenhol. Hajdúszoboszlón például azért oszlatta fel magát a Jobbik helyi szervezete, mert a párt országos elnöksége úgy döntött,

beáll a baloldali polgármesterjelölt mögé.

A fővárosi kerületekben is sok bonyodalmat okozott az összefogás. Az LMP budapesti elnöke emiatt hagyta ott pártját és önállóan jelentkezett be a polgármesteri címért Erzsébetvárosban. Ahogy a volt szocialista Hunvald György is indul a közös ellenzéki jelölt, Niedermüller Péter mellett.

Kósa Lajos: Az ellenzék háborúzni akar

„A nagyobb városok ötödében sem jött össze az ellenzék terve, hogy egy jelölt álljon szemben a kormánypárti indulóval” – hangsúlyozta a Fidesz önkormányzati választásért felelős kampányfőnöke. Kósa Lajos azt mondta: az ellenzék háborúzni akar, ezzel szemben a Fidesz és a KDNP célja az építkezés.

„Van egy olyan csapat, amit a gyűlölet fog össze, a Fidesz elleni indulat. Ők harcolni akarnak, és ehhez kérik az önkormányzatok, vagyis az emberek támogatását, mi meg építkezni akarunk. Ez a két álláspont van” – tette hozzá Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásért felelős kampányfőnöke.

Az ajánlások gyűjtése szombaton kezdődött és szeptember 9-ig tarthat – közölte az M1 Híradó.