Újabb fideszes polgármesterjelöltek mutatkoztak be

Szombaton kezdődik hivatalosan az önkormányzati választás kampánya, sorra mutatják be a pártok a jelölteket. A Fidesz-KDNP a legtöbb helyen a jelenleg is hivatalban lévő városvezetőket indítja. Csütörtökön hárman mutatkoztak be: Budapesten az I. kerületben Nagy Gábor Tamás a hatodik ciklusára készül, Szolnokon Szalay Ferenc az 5. ciklusát kezdheti, ha nyer, Nyíregyházán pedig ez lehet sorozatban a harmadik győzelme Kovács Ferencnek. Biztonságot, kiszámíthatóságot és a korábban megkezdett fejlesztések folytatását ígérik – hangzott el az M1 Híradójában.