Alkalmatlanok és felkészületlenek az ellenzék polgármesterjelöltjei

Október 13-án lesznek az önkormányzati választások Magyarországon. A pártok sorra mutatják be a jelölteket, hiszen szombaton hivatalosan is elkezdődik a választás kampánya.

Az ellenzék, ahogyan azt már korábban is láthattuk, most is az összefogásban látja a megoldást – fogalmazott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1 Ma Este című műsorában. Mint mondta, az összefogást szorgalmazták az országgyűlési választásokon is, ahol még az utolsó pillanatban is voltak változtatások különféle alkuk keretében.

Az önkormányzati választások tekintetében most 6–7 párt összefogásáról van szó, de ezek a pártok nemcsak különböznek egymástól, de

egymás ellenfelei is egyben.

Elmondta, minden egyes baloldali polgármesterjelölt esetében igaz az az állítás, hogy nem egy egységes politikai közösség áll mögöttük, mint a kormánypártok jelöltjei mögött.



Szerinte egy egymással veszekedő, egymást sokkal jobban gyűlölő politikai pártokról van szó, akik azt üzenik ezzel a választóknak, hogy nem lehet megvalósítani a biztos és stabil városvezetést az adott településen vagy kerületben – hangsúlyozta Deák Dániel. Hozzátette, hasonló történésekkel kell számolni, mint amilyenek Zuglóban is zajlanak, ahol Karácsony Gergely sok esetben az MSZP-s politikusokkal vitatkozott.

A szavazatok nem összeadhatók egy együttes indulás esetén

Az esetlegesen külön induló pártokra leadott szavazatok egy együttes indulás esetén nem vonhatók össze. Elmondta ugyanis, hogy a korábbi időközi választásokon készült kutatásokon is bebizonyosodott, hogy a Jobbiktól a DK-ig történő összefogás esetében a szavazótáborok nem összeadhatók, hiszen ezek jelentősen lemorzsolódnak.

Hangsúlyozta, az önkormányzati választás esetében teljesen más a választói magatartás. Ott mindig a helyi ügyek döntenek, és a helyi személyek a legfontosabbak. Ahogyan a híradásokban is látható,

a Fidesz-KDNP jelöltjei többségében már kipróbált emberek,

olyanok, akiknek már nem ez lenne az első ciklusuk, és nagy tapasztalattal rendelkeznek.

Ezzel szemben az ellenzéki térfélen főként „zöldfülű” jelöltek vannak, akik nem rendelkeznek megfelelő városvezetési tapasztalattal, alkalmatlanok és felkészületlenek – fogalmazott. Megjegyezte, több jelölt még csak nem is az adott településen lakik, és az sem utolsó, hogy nincs mögöttük egy olyan csapat, amellyel együtt stabilan tudnák irányítani az adott területet.

Állandó konfliktusok

Elmondta, ezek a pártok folyamatosan egymást támadják, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke például azon dolgozik, hogy legyőzze az MSZP-t, az MSZP így a DK-val hadakozik, a Párbeszéd az LMP-vel kerül állandó vitákba, a Momentum az LMP ellenfele, de ez fordítva is igaz. És nem szabad elfelejteni a Jobbik és a Mi Hazánk Mozgalom harcát sem – sorolta. Szerinte

nemcsak a pártok között vannak törésvonalak,

hanem a pártokon belül is. Emlékeztetett, néhány hete az MSZP-s Szanyi Tibor nyílt leveleire, amelyekben súlyosan bírálta pártját, és megmutatta, hogy milyen komoly konfliktusok és ellentétek vannak az MSZP-n belül.

A DK kijelentésével kapcsolatban, mely szerint a „premierre minden összeállt”, azt mondta, ezek csak a kulisszák előtt zajlanak és azt a látszatot keltik, hogy minden rendben van, és teljes az egyetértés. Azonban véleménye szerint a két nap múlva kezdődő kampány is ugyanolyan hangos lesz a vitáktól, mint az európai parlamenti választások kampánya.