Békéscsabán és Orosházán sem lesz teljes az ellenzéki együttműködés

Káosz, cirkusz – így jellemezte a Momentum elnöke azt, ami az ellenzéki összefogás körül zajlik Békéscsabán, a párt megyei tagja pedig kabaréról írt közösségi oldalán. De nem csak a békési megyeszékhelyen ingatag az ellenzéki együttműködés. Orosházán, Vácon, Pécsen és több fővárosi kerületben sincs béke az ellenzéki pártok között – közölte az M1 Híradó.

Hosszú hónapok teltek el eredménytelenül! Ezennel bejelentem: készen állok arra, hogy polgármesterjelöltként megméressem magam! – Orosháza korábbi polgármestere, Fetser János saját közösségi oldalán tájékoztatta a pártokat, hogy az MSZP támogatásával önállóan indul el ősszel a választáson.

Meggondolták magukat a szocialisták

A városban márciusban jelentették be az ellenzéki pártok, hogy közös polgármesterjelöltjük a Jobbik helyi képviselője, Szabó Ervin lesz, a szocialisták azonban most meggondolták magukat és inkább Fetser János mögé álltak be. Erről viszont úgy tudni, senkit, még az MSZP országos központját sem tájékoztatták.

Erre utalhatott a szocialisták vezetősége is. A hvg.hu-nak ugyanis azt mondták: az ügyet a következő elnökségi ülésen tárgyalják.

Az MSZP országos elnökségi tagja az M1-nek csütörtökön viszont már arról beszélt, hogy a vezetőség is tudott a döntésről. Gurmai Zita szerint ráadásul a helyi tagságnak mindenhol joga van felrúgni az összefogást, ha úgy látják jónak.

Az MSZP szerint joguk van külön indulni

„Minden egyes helyi MSZP csoportnak lehetősége van arra, hogy ha úgy ítéli meg – hiszen ő ismeri legjobban az adott körzetet – hogy igenis messze jobb eredményt tudunk elérni adott esetben külön, akkor ezt megtehesse” – közölte Gurmai Zita, az MSZP elnökségi tagja.

Meg is tették, például Békéscsabán is, ahol az MSZP eddig be sem lépett az együttműködésbe, hanem itt is saját jelöltjüket, a szocialista Miklós Attilát támogatják. Mögé állt be az LMP, a Liberálisok és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is. A DK, a Jobbik és a Párbeszéd viszont a korábban jelölt Dancsó Tibor mellett tartana ki.

Közben szerdán korábbi ígéretével ellentétben a Momentum is asztalt borított és bejelentette:

ők egyáltalán nem vesznek részt a megállapodásban.

Képviselőjük Almási István a közösségi oldalon azt írta: Lássuk be, amit az elmúlt két hónapban itt a szervezetek jelentős része leművelt, az egy kabaré volt. Szerinte az összellenzéki közösségből hiányzik a kellő fegyelmezettség és sokszor a jóindulat is.

A Momentum szerint működik az összefogás

A Momentum elnöke stábunknak azt mondta: a békéscsabai események ellenére működik az összefogás.

Ritka ez, amikor ennyire nagy a káosz, vagy a cirkusz, itt most ez van, hátha lehet még ezen valamit segíteni – Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke.

Csakhogy nem csak itt van romokban az együttműködés. A szocialisták Békéscsabához és Orosházához hasonlóan Vácon sem egyeztek bele a közös jelölt személyébe.

A Párbeszéd párton belül sem egységes

A legtöbb probléma mégis a fővárosban van, ahol a két ferencvárosi ellenzéki jelölt között jelenleg is zajlik az előválasztás. A voksoláson azonban már most akadnak félreértések. A Párbeszéd logója például mindkét jelölt, Baranyi Krisztina és Jancsó Andrea neve mellé is felkerült, annak ellenére, hogy a Párbeszéd elvileg Jancsó Andrea mellett foglalt állást.

Sajtóhírek szerint az ügy hátterében az lehet, hogy a Párbeszéd párton belül sem egységes:

mást támogat az országos és mást a helyi szervezet.

Az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt által támogatott Baranyi Krisztina pedig már korábban is választási csalást emlegetett, mert a szocialisták szerinte a megengedettnél korábban kezdtek ajánlásokat gyűjteni – közölte az M1 Híradó.