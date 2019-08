Újabb jelölt indul a baloldalon a főpolgármesteri székért

Újabb jelölt jelentkezett be az ellenzéki oldalon a főpolgármesteri székért. A Munkáspárt elnöke, Thürmer Gyula is elindul, ezzel négyre nőtt az ellenzéki jelöltek száma. Karácsony Gergely úgy reagált, hogy rajta kívül senki sem lehet az ellenzék jelöltje, mert ő nyerte az előválasztást. Közben a kerületekben is egyre több helyen bomlik fel a korábban már többször is bejelentett megállapodás – közölte az M1 Híradója.