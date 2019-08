Újabb részletek derültek ki Donáth László zaklatásgyanús ügyéről

Mellsimogatásról és popsira ütögetésről számolt be a TV2-nek egy férfi, aki azt állítja, hogy a feleségét ilyen atrocitások érték Donáth Lászlótól abban a szeretetotthonban, ahol együtt dolgoztak. A hét elején jelentek meg olyan hírek a sajtóban, hogy a volt szocialista képviselő, aki egyébként a momentumos Donáth Anna édesapja, szexuálisan zaklathatott nőket a munkahelyén, ahol lelkészként dolgozott. A Momentum elnöke lejáratásnak nevezte az ügyet. A rendőrség eljárást folytat - hangzott el az M1 összeállításában.

„Mellsimogatás, popsira ütögetés, bizonyos intim testrészeknek az érintése, amibe a másik fél nem egyezett bele…” Mindennaposak voltak az ilyen zaklatások – erről beszélt egy férfi a TV2-nek. Állítása szerint felesége is Donáth Lászlóval dolgozott együtt az egyik harmadik kerületi szeretetotthonban.

Kedden írt először annak gyanújáról a sajtó, hogy a volt MSZP-s képviselő lelkészként zaklathatta női munkatársait. A magát az egyik áldozat férjének nevező férfi úgy fogalmazott a TV2-nek, hogy Donáth László rettegésben tartotta az intézményt.

„Közel három évig dolgozott az intézményben, de két évig nem is tudtam ezekről a dolgokról. Nekem otthon sem merte elmondani, hogy mi történik – mondta a férfi. – Akkor jöttem rá, amikor már félve ment be a munkahelyére. Amikor már tudta, hogy másnap az atya misét fog tartani, mert az időseknek misézik is, akkor már remegve keltünk fel reggel, és remegett végig az úton, amíg bevittem kocsival a munkahelyére.”



Azt is állítja: volt, hogy fizikai erőszak is társult a zaklatáshoz, feleségének ez volt az utolsó csepp a pohárban.

„Telefonon felhív sírva, és éreztem a telefonban a hangján, hogy nem valami egyszerű sírásról van szó. Felhívott sírva, hogy a lelkész úr előtte egy-két perccel rátámadt és nyakánál fogva, mint a filmekben, fojtogatta” – mondta az összeállításban. A fojtogatás miatt feljelentést tettek a rendőrségen, de szerinte sokan hiába jelezték, hogy baj van az otthonban, nem történt semmi.

A 888.hu arról írt, hogy sokan nem is mertek szólni, mert – a portálnak nyilatkozó érintett szerint – féltek.

Donáth László a 888.hu-nak azt mondta: amíg a rendőrség hivatalosan nem keresi meg, nem válaszol a kérdésekre. “Miért kellene cáfolnom? Ezek sajtóvádak” - fogalmazott. Majd amikor az újságíró jelezte, hogy a sajtónak már több, magát érintettnek nevező is beszélt, Donáth László úgy fogalmazott: „Küldje őket… Szívesen elbeszélgetek velük.”

A zaklatási vádakra lánya, a Momentum alelnökeként és EP-képviselőjeként politizáló Donáth Anna sem reagált, annak ellenére, hogy korábban hangos szószólója volt a nőket ért zaklatások elleni küzdelemnek.

A Momentum elnöke pedig lejáratásnak nevezte az ügyet, holott Donáth László nem tisztázta magát és rendőrségi eljárás is folyamatban van. Ennek ellenére Fekete-Győr András még a témában kérdező újságírókat is sértegette.

Fekete-Győr András szerint egy tisztességes, jóhiszemű ember nem tehet fel kérdést arról, hogy Donáth László szexuális zaklatás gyanújába keveredett.