Ellenzéki összefogás Csepelen: nem tisztult a kép

Nem lett tisztább a kép arról, hogy hogyan is áll az ellenzéki összefogás Csepelen. Ugyan Karácsony Gergely pénteken bejelentette, hogy megállapodtak, de pár perccel később egyik szövetségese már meg is cáfolta ezt. A Momentum ugyanis nem kér a szocialisták alpolgármester-jelöltjéből. A közösnek mondott polgármesterjelölt az egyik tévéstúdióban beszélt arról, hogy ő igazából már nem is érti, kinek mi a problémája.