Jobbik: A kormány osztrák mintára oldja meg a lakhatási problémákat!

A Jobbik arra szólítja fel a kormányt, hogy osztrák példákat alapul véve oldja meg a magas fővárosi albérletárak okozta lakhatási problémákat.

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke Ausztria budapesti nagykövetségének épülete előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján pártja nevében arra szólította fel a kormányt: kérjen időpontot az osztrák nagykövetségre, ahol egy szakértő majd elmagyarázza, hogyan lehetséges, hogy ma Bécsben olcsóbb lakást bérelni, mint Budapesten.

Hangsúlyozta: miközben a kiváló osztrák bérlakásmodell mintaként szolgálhatna Magyarország számára, addig a magyar kormány tétlenül, „béna kacsaként” szemléli azokat a folyamatokat, amelyek eredményeként ma egy átlagos fiatal Budapesten 160-180 ezer, de belső kerületekben akár 200 ezer forint feletti havi albérleti díjakkal szembesülhet.

Z. Kárpát Dániel, a Jobbik vezérszónoka (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Jobbik alelnöke szerint a kormánynak be kellett volna avatkoznia az Airbnb megjelenése és a befektetési célú lakásvásárlások tömege esetében is, azonban a kabinet a probléma létezését is eltagadja.

Közölte: a Jobbik részben az osztrák bérlakásmodell alapján megalkotta a Mi várunk című otthonteremtési programját, amellyel nemcsak a magyar fiatalok, hanem az idősebb korosztály is segítséget, könnyítést kaphatna, ha albérletbe kényszerül. Lakhatási támogatási szisztémát vezetnének be, így a terület ingatatlan- és albérletárai, valamint a család bevétele alapján akár havi 20-40 ezer forint lakhatási támogatást adnának azoknak, akik jövedelmüknek akár több mint 50 százalékát a lakhatás alapköltségeire fordítják.

Emellett – folytatta – a Jobbik tömeges bérlakásépítési programba kezdene: évente ötezer új lakást építenének és ötezer meglévő, de üresen álló lakás felújítását valósítanák meg.

A program harmadik pillérének Z. Kárpát Dániel egy szolgálati lakásrendszer megalkotását nevezte, amelynek keretében a nemzetstratégiailag fontos ágazatokban – például egészségügyben, gyermekgondozásban – dolgozók szociális pontrendszer alapján juthatnának önkormányzati bérlakáshoz. Hozzátette: ezek jóval a piaci ár alatt, annak felééért, harmadáért lennének bérelhetők, és egy idő után a bérleti díj önkéntes törlesztőrészletté alakulhatna, így anyag- vagy bekerülési költségen lenne megvásárolható a bérlemény az ott lakók számára.

A címlapfotó illusztráció.