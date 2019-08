Nézőpont: Negyven százalékpontos előnnyel vezet a Fidesz

Az EP-választás óta negyven százalékpontos előnnyel vezet a Fidesz-KDNP az ellenzéki pártok előtt, a kormánypártok népszerűsége továbbra is 50 százalék felett van. Az ellenzéki pártok szimpatizánsi köre ezúttal is alacsonyabb, a második helyért folytatott virtuális versenyben a Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom fej-fej mellett állnak – derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Nemzet számára készült, júliusi közvélemény-kutatásából.

A teljes felnőtt népesség körében is stabil a Fidesz-KDNP előnye, a kormányzó szövetség 41 százalékpontos támogatottsággal bír. Az ellenzéki pártok népszerűsége itt kiegyenlítettebb: a Demokratikus Koalíció és a Jobbik 7-7, a Momentum 6, az MSZP-P szövetség pedig 5 százalékon áll, vagyis továbbra is egyszámjegyű minden ellenzéki erő támogatottsága a választókorú magyarok körében.

A legvalószínűbb listás eredményeket tekintve a Fidesz-KDNP előnye 40 százalékpontos, egy most vasárnap esedékes választáson 52 százalékot szereznének a kormánypártok belföldi listán, ami szinte teljesen megegyezik az EP-választáson elért eredményükkel. A legaktívabb táborral az ellenzéki térfélen a Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom bír: ők egyaránt 11-11 százalékpontos eredményt érnének el listán.

Vagyis Gyurcsány Ferenc pártja nem tudta leszakítani magáról a Momentumot. A belpolitikai botrányoktól júliusban sem mentes MSZP-P szövetség a biztos szavazók esetében 7 százalékon áll, vagyis Tóth Bertalanék vesszőfutása továbbra is folytatódik. A Jobbik támogatottsága továbbra is egyszámjegyű: 9 százalékpontos eredményt érnének el egy most vasárnap esedékes voksoláson listán, ami jól mutatja, hogy szavazótáboruk továbbra sem aktív.

A mandátumszerzési küszöböt jelentő, biztos szavazók körében mért 5 százalékpontos támogatottságot a női társelnök nélkül maradt LMP (3 százalék), a Mi Hazánk Mozgalom (3 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (4 százalék) sem éri el.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása július 2. és július 28. között készült 5 ezer fő személyes megkérdezésével.