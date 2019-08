Korrupt portugál tisztviselőt foglalkoztat Gyurcsány Ferenc felesége

Egy korrupciós botrányba keveredett portugál férfi Gyurcsány Ferenc feleségének asszisztense Brüsszelben. Erről az origo írt elsőként, aztán Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció is megerősítette, hogy valóban, a cikkben szereplő portugál munkaszerződést kapott tőlük.

A DK állítása szerint nem tudott Dobrev Klára saját asszisztense büntetőügyéről. Az is kiderült, hogy két olasz és egy görög alkalmazottja is van. Gyurcsány Ferenc felesége a most májusi EP-választáson először jutott ki Brüssszelbe, majd kezdő képviselőként megválasztották az Európai Parlament egyik alelnökének is – tájékoztatott az M1 Híradó.

Az első perctől kezdve a magyar kormánypárti képviselők kinevezése ellen lobbizott a brüsszeli bizottságokban. A szokásjogot felrúgva próbálta megakadályozni többek mellett Járóka Lívia alelnökké választását is – végül sikertelenül. Dobrev Klára tisztsége betöltése óta négy külföldivel dolgozik, köztük Jose Alberto Alves Pereira is a közvetlen munkatársa.

A portugál férfi az előző EP-ciklusban a szocialista párt európai parlamenti küldöttségének volt tanácsadója és nyomoz ellene a rendőrség.

Az Origo a portugál médián keresztül bukkant rá, hogy Jose Alberto Alves Pereira egy súlyos korrupciós botrány főszereplője. Azt írják: Dobrev Klára asszisztense – a gyanú szerint – néhány éve mintegy 20 ezer eurót, vagyis több mint 6 millió forintnak megfelelő összeget lopott el a Madeiráról és az Azori-szigetekről érkező parlamenti látogatóktól.

Összesen 378 személyről volt szó. Majd hogy ezt leplezze, több frakciótag aláírását is meghamisította. A cikk szerint a nyomozás első számú gyanúsítottja, ezért kellett távoznia a portugál küldöttségtől.

A Demokratikus Koalíció közleményében reagált és köszönetet mondott az Origo-nak, amiért felhívták a figyelmet arra, hogy eljárás folyik Dobrev Klára asszisztense ellen – tették hozzá.

Úgy fogalmaznak: „rendkívüli és különleges pillanat ez a mostani, mert először mondunk köszönetet az Origo.hu-nak.” A párt ezután magyarázkodásba kezdett, hogy miért alkalmazzák a portugál férfit. Hozzáteszik, hogy megteszik a szükséges jogi lépéseket annak ellenére, hogy a szóban forgó munkatárs határozott idejű munkaszerződése szeptember 2-án lejár.