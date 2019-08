Továbbra is tart az üzengetés az ellenzéki jelöltek között

Továbbra is nagy a feszültség az ellenzéki főpolgármester-jelöltek között, a három induló hetek óta kritizálja egymást a közösségi médiában. Az üzengetésben eddig leginkább Puzsér Róbert és a legújabb jelölt, Berki Krisztián vett részt. Utóbbi Karácsony Gergelyt csütörtökön egyik hiányzó foga miatt nevezte alkalmatlannak. Tarlós István főpolgármester szerint az ellenzéki kampány rendellenes dimenziókban zajlik – hangzott el az M1-en.

Titkolózva beszélt főpolgármester-jelölti programjáról az ATV stúdiójában Berki Krisztián. Részleteket nem volt hajlandó elárulni arról, hogy megválasztása esetén milyen intézkedéseket vezetne be Budapesten, de azt mondta: vannak tervei, amiket stratégiai okokból csak később hoz nyilvánosságra.

Ha a programjának részleteit nem is, a többi indulóról alkotott véleményét már megismerhette a közvélemény. Az azonnali.hu-nak nyilatkozva Karácsony Gergelyről például azt mondta: olyan mintha az anyukájával élne, aki még az alapvető higiéniai követelményeknek sem felel meg. Berki Krisztián azt rótta fel a zuglói polgármesternek, hogy „hiányzik a bal hatos foga”, ezért azt is felajánlotta Karácsony Gergelynek, hogy elviszi a saját fogorvosához és a kezelést is kifizeti neki.

Karácsony Gergely hiányzó foga viszont úgy tűnik, a másik jelöltet, Puzsér Róbertet nem érinti annyira rosszul, mint Berki Krisztiánt. A publicista egyenesen „bugyiszaggatónak” nevezte a zuglói polgármester mosolyát, aki szerinte csak emiatt népszerű. Puzsér Róbert a Facebookon azt írta: „Karácsony Gergely úgy viselkedik a választóival, mint egy bölcsészdoktorból porszívóügynökké átnyergelt selyemfiú”.

Csakhogy közben Berki Krisztiántól Puzsér Róbert is kapott hideget-meleget. A médiaszemélyiség az azonnali.hu-nak a publicistáról is nyilatkozott, aki szerinte olyan mély depresszióba esett, hogy már egyedül sétál Budapesten. „Ha öt év múlva leköszönök a főpolgármesteri pozícióból, hogy megalakítsam a Berki Királyságot, akkor nálam lehet udvari bolond” – fogalmazott Berki Krisztián

A kritikák a jelöltek közül eddig csak Karácsony Gergelyt nem zökkentették ki: ő továbbra is aktívan kampányol maga mellett a közösségi médiában. Szerinte a vele együttműködésben indulók alkalmasságára egyebek mellett a csillogó szemük a garancia.

A fővárosi önkormányzati rendszere nem valóságshow – így nyilatkozott az ellenzéki castinggal kapcsolatban Tarlós István a Magyar Hírlapnak. A főpolgármester szerint „celebtevékenységgel, üres szólamokkal, Don Quijote-típusú ökölrázással nem lehet boldogulni, mert összeomlik a város”. Az ellenzéki jelöltek szerinte testi-lelki jólétklubnak nézik Budapestet.

Mint fogalmazott: a baloldal kampánya rendellenes dimenziókban zajlik, nincs logika, nincsenek elvek, az elképzelések közt nincs koherencia. Tarlós István úgy véli: az ellenzék akciója csak egy hataloméhségre épített taktika, amit megpróbálnak októberig elhúzni – közölte az M1.