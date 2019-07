Magyar Nemzet: Az MSZP-ben tudtak róla, hogy Tóbiás József a Kanári-szigetekre költözött

Az MSZP-n belül tudtak róla, hogy párttársuk, Tóbiás József a Kanári-szigetekre költözött családjával, miközben elvileg a Magyar Országgyűlésben dolgozik – erről ír a Magyar Nemzet szocialista forrásokra hivatkozva.

Azt is elnézték Tóbiás Józsefnek, hogy nem járt be a bizottsági ülésekre. Most viszont, hogy az ügyből botrány lett, felszólították, hogy a jövőben aktívabb munkát várnak tőle. Egy szerdai sajtótájékoztatón az ezzel kapcsolatos kérdéseket sajátos módon próbálta kikerülni a szocialista Korózs Lajos – hangzott el az M1-en.

A szennyvíziszappal kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót

A Magyarországra szállított horvát és szlovén szennyvíziszappal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót szerdán az MSZP. Míg Korózs Lajos az adatkérések eredményeiről, Ujhelyi István arról beszélt, hogy az Európai Bizottsághoz fordul a szennyvíziszap-ügyben.

A szocialista politikusokat az újságírók a meghirdetett témán kívül másról is szerették volna kérdezni. Az M1 Híradó például arról, elfogadható-e, hogy párttársuk, Tóbiás József a Kanári-szigeteken él, miközben a Magyar Országgyűlésben dolgozik.

A Magyar Nemzet írt arról, hogy noha ez jó ideje köztudott volt, az MSZP-ben mégis csak most kifogásolják ezt. A lap szocialista forrásai úgy nyilatkoztak, hogy a jövőben aktívabb munkát várnak Tóbiás Józseftől. Az MSZP néhány napja közleményében pedig azt írta: Tóbiás Józsefnek a parlament őszi ülésszakáig egyértelművé kell tennie, hogy kitölti-e a képviselői mandátumát vagy visszaadja azt.

Ujhelyi István és Korózs Lajos azt mondták: tartják magukat a közleményben foglaltakhoz. Múlt héten a Blikk írta meg, hogy a politikus tavaly ősszel Tenerifére költözhetett, miközben a szocialista frakcióban jelenleg is képviselő, ezért és a bizottsági munkájáért pedig havonta majdnem másfél millió forintos fizetést vesz fel.

A szocialista politikus családja rendszeresen posztol az egzotikus üdülőhelyen készült képeket is az interneten.

Szerinte képviselői munkáját ingázással is el tudja látni

A mediterrán mindennapokat Tóbiás József gyermeke egészségügyi gondjaival magyarázta és azt is nyilatkozta, hogy a gyermeknek a családját ért támadások miatt lett légúti betegsége, amit a Kanári-szigeteken kezelnek. Szerinte képviselői munkáját ingázással is el tudja látni, mivel kéthetente repül Budapestre.

Az M1 Híradó megkérdezte azt is, hogy felvette-e valaki a kapcsolatot Tóbiás Józseffel, illetve, hogy milyen kikötés van a frakcióban a hiányzásokkal kapcsolatban. Az M1 kíváncsi volt arra is, nem tartják-e aggályosnak, hogy a parlamenti adatbázis szerint Tóbiás József alig több mint egy év alatt hétszer szólalt fel a parlamentben, a törvényalkotási bizottságban pedig nyolcból mindössze egy ülésen jelent meg.

A sajtótájékoztatón az végül nem derült ki, hogy Tóbiás József megtarthatja-e mandátumát.

„Én a saját munkámat nem tudnám Teneriféről ellátni” – ezt már a Miniszterelnökséget vezető miniszter reagálta Tóbiás József Tenerifén való tartózkodásával kapcsolatban. Gulyás Gergely szerint elsősorban az MSZP-frakciónak kell dönteni arról, náluk mi minősül igazolt hiányzásnak, az ő frakciójában ugyanakkor – mint fogalmazott – elképzelhetetlen, hogy bárki is egy hónapig hiányzást igazoljon – közölte az M1.