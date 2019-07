Kósa: Az ellenzék csatatérré változtatná az önkormányzatokat

Az ellenzék programja az önkormányzatok csatatérré változtatása az októberi választásokon, a kormánypártok ezzel szemben az építkezést, a fejlesztést és a gyarapodást kínálják a választópolgároknak – mondta Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus kiemelte: 25 nap múlva indul az aláírásgyűjtés, a jelöltállítás a finiséhez érkezett.

Kifejtette: arra számít, hogy mintegy 1200 polgármesterjelöltjük lesz, az ország négyötödében, 7,6 millióan választhatnak Fidesz-KDNP-s, vagy a kormánypártok által támogatott jelöltet.

A Fidesz-KDNP saját polgármesterjelöltet 783 helyen indít, és 370 esetben nem ők a jelölők, de támogatják az indulót. Ez 1153 települést jelent – közölte.

Hozzátette: Magyarországon 169, a tízezer lakosnál nagyobb lélekszámú település, mindenhol lesz jelöltjük, 146 a kormánypárté, 12 a támogatott, és 11 helyen még folynak az egyeztetések.

5-10 ezer fő közötti település 134 van, ebből 89 helyen lesz kormánypárti jelölt, 13 helyen támogatják a jelöltet, 32 település van, ahol nem lesz jelölt, hanem más konstrukciókban gondolkodnak.

Az 5 ezer fő alatti települések abszolút a függetlenek világa – fogalmazott Kósa Lajos.

Minden megyei közgyűlésben lesz a kormánypártoknak listájuk, amelyeken mintegy 600 jelöltjük szerepel. Minden budapesti kerületben elindulnak polgármesterjelöltjeik, a 20. és 23. kerületben a kormánypártok támogatásával száll ringbe az induló, a többi kerületben a kormánypártok saját jelöltjei mérettetik meg magukat.

Országosan összesen 6-7 ezer önkormányzati jelöltet ajánlanak majd a választók figyelmébe – jelezte. Hangsúlyozta: mind az önkormányzati jelöltek számát, mind a polgármesterek számát tekintve több jelöltjük lesz, mint 2014-ben. Összességében messze több jelöltjük lesz mint bármely más szervezetnek – fűzte hozzá.

Kérdésre elmondta: 100 ezer aktivistájuk segíti a kampányt augusztus 23-tól, lesz országjárás is, és azon a miniszterelnök is részt vesz majd. Jelezte: a nagyobbik kormánypárt tisztújító kongresszusát szeptember végén tartja.

Kósa Lajos azt mondta, biztos abban, hogy minden jelöltjük esetében sikerül összegyűjteni majd a szükséges aláírásokat. Kijelentette: szeretnék megnyerni az önkormányzati választásokat, szeretnék, ha Magyarország belátható időn belül az unió leginkább élhető országai közé tartozna, és ennek megfelelően a magyar városok, falvak is jó helyekké válnának, az életminőség és a lehetőségek igazodnának az európai sztenderdekhez.

Az építkezést, gyarapodást, a fejlesztéseket kínálják, a választópolgárokkal szövetségben, ezzel szemben az ellenzék programja nem más, minthogy csatatérré változtassák az önkormányzatokat, hogy ezeket a pozíciókat kihasználva háborúzzanak a kormány, illetve Fidesz-KDNP parlamenti többsége ellen – fogalmazott.

Úgy gondolják, hogy az emberek is inkább a gyarapodás, az építkezés, a települések fejlesztése mellett teszik le a voksokat, egyúttal azt kérte, a választók október 13-án válasszák a kormánypártok jelöltjeit.

A Fidesz kampányfőnöke arról, hogy Lázár Jánost helyben felkérték, induljon el Hódmezővásárhely polgármesteri székéért, de visszautasította, azt mondta: Lázár János parlamenti képviselő, és megfontolva a felkérést, úgy döntött, hogy továbbra is ezt a munkát kívánja ellátni.

További felvetésre beszélt arról is, hogy Békéscsabán egy független jelöltet támogatnak, Szarvas Péter személyében.

Arról, hogy a jelöltet a Jobbik is támogatja, azt mondta: nyílt, előre felvállalt támogató politikát folytatnak, hogy a Jobbik pontosan mit akar, nem tudja, nem lehet követni a politikájukat.

Kósa Lajos kérdésre azt is elmondta: választási kampányban nem szerencsés parlamenti ülést tartani, s ha elő is fordult, hogy összehívták az Országgyűlést, akkor annak konkrét oka volt. Most nincs olyan törvényi kötelezettség, aminek ne feleltek volna meg, és ami indokolna ülésezést.