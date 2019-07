Nem csitulnak a viták az ellenzéki polgármesterjelöltek kiválasztásánál

Csúszhat a ferencvárosi ellenzéki előválasztás: bár korábban július végére, illetve augusztus első napjaira ígérték, úgy tűnik, hogy – ha lesz – akkor a hónap közepén tarthatják meg. Továbbra is az a kérdés, hogy ki legyen az ellenzéki polgármesterjelölt. Más fővárosi kerületekben sem csillapodnak a viták, így még máshol is lehet előválasztás. Ezt támogatja egy LMP-s politikus is – közölte az M1 Híradója.