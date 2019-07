A Kanári-szigetekről ingázik Budapestre az MSZP volt elnöke

A Kanári-szigetek és Budapest között ingázik az MSZP volt elnöke. A Blikk információi szerint Tóbiás József az egzotikus üdülőhelyről látja el képviselői feladatait, ahova elmondása szerint fia egészségügyi állapota miatt költözött ki tavaly ősszel. Utazási és lakhatási támogatás ugyan nem jár a politikusnak, de a csaknem másfél milliós képviselői tiszteletdíjat továbbra is felveszi – közölte az M1.

Kanári-szigetek, Spanyolország – ez a helymeghatározás látszik a szocialista Tóbiás József feleségének egy az interneten közzétett fotóján. Az oldalon számos ehhez hasonló fotó szerepel, amelyeken Tóbiás József és családja a mediterrán üdülőhelyen pózol.

Csütörtökön a Blikk írta meg, hogy az MSZP egykori elnöke ősszel költözhetett a Kanári-szigetekre, innen ingázik családja és az Országgyűlés között.

Tóbiás József ugyanis a szocialista frakcióban jelenleg is képviselő, április óta pedig a törvényalkotási bizottságnak is tagja. Ezért a munkáért

havonta majdnem másfél millió forintos fizetést vesz fel.

Csakhogy a Blikk információi szerint a havi járadékért cserébe nem tesz túl sokat: ebben a ciklusban mindössze három ülésnapon szólalt fel, a törvényalkotási bizottságban pedig nyolcból egy ülésen jelent meg, és akkor sem szólt hozzá a vitához.

A parlament honlapján közzétett adatok alapján a 2018-as választások óta, vagyis több mint egy év alatt mindössze hétszer szólalt fel a parlamentben.

Hivatalos Facebook-oldalán tavaly júniusban posztolt utoljára, akkor is éppen a hét parlamenti felszólalása közül tett közzé egyet. A videóban a szocialisták politikusa akkor az általa luxusfizetésűnek tartott cégvezetők ügye miatt aggódott.

A Blikk megkérdezte Tóbiás Józsefet, mivel magyarázza, hogy most az Atlanti-óceánon fekvő egzotikus országba helyezte át a székhelyét. Az MSZP-s képviselő azt mondta: a költözésre fia légúti betegsége miatt volt szükség. Szerinte képviselői munkáját így, az ingázás ellenére is el tudja látni, mivel kéthetente repül Budapestre. Majd azt is hozzátette, hogy

a kérdéseket és interpellációkat Tenerifén is meg tudja írni.