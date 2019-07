Pestisracok.hu: „költségtérítést okosba" ajánlott a visszalépésért a DK-s Varju László

Nyilvánosságra került egy hangfelvétel egy ellenzéki alkudozásról: a sajtóban megjelent hírek szerint a tavalyi országgyűlési választás előtt készült, és a DK-s Varju László győzködi a volt szocialista Horváth Imrét, hogy ne induljon el egyéni jelöltként Újpesten, mert ezzel rontja a baloldal esélyeit. A kormánypártok szerint a felvétel azt mutatja, hogy a baloldal a pénzért és a hatalomért mindenre hajlandó. A DK nem kommentálta a hírt – közölte az M1.

Kenőpénzzel, zsarolással „koordináltak” Gyurcsány Ferencék a tavalyi országgyűlési választások előtt – ezzel a címmel írt cikket a PestiSrácok. Egy, a szerkesztőség birtokába került hangfelvételre hivatkozva arról írtak, hogy a DK-s Varju László költség- és kártérítést, illetve egyéb okosságot ajánlott fel Horváth Imre, volt MSZP-s politikusnak, ha Újpesten és Káposztásmegyeren visszalép az ő javára, a 2018-as országgyűlési választáson.

A nyilvánosságra került hangfelvételen Varju László több módszerrel is próbálta meggyőzni Horváth Imrét a visszalépésről.

A beszélgetésben Varju László többször is azt mondta Horváth Imrének, hogyha nem lép vissza a DK javára, akkor azzal egyértelműen a Fideszt támogatja.

Az MSZP-s Korózs Lajos az üggyel kapcsolatos újságírói kérdésekre kizártnak nevezte, hogy pénzt kínáltak volna egy szocialista politikusnak a visszalépéséért cserébe.

A DK-s Gréczy Zsolt pedig azt hangoztatta, hogy Horváth Imre egy bukott, csalódott szocialista politikus, és hogy nem tudja, Varju László valóban tett-e ilyen kijelentéseket. A több mint egy órás hangfelvételen ugyanakkor jól hallható, ahogy a DK-s politikus

győzködi Horváth Imrét, aki viszont nem állt kötélnek.

A Pesti Srácok arra is felhívja a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferenc már jóval a parlamenti választás előtt arról beszélt egy újpesti fórumon hogy : „Nem lesz Újpesten semmi gond, mert Horváth Imrének viszek majd némi forintot.” A tavalyi országgyűlési választáson végül Horváth Imre nem került be az Országgyűlésbe, Varju László viszont a DK képviselője lett.

A KDNP frakciószóvivője szerint

a baloldal a pénzért és a hatalomért mindenre hajlandó.

Gyurcsányék korábban is ezt csinálták, 2010 előtt is. A baloldal pénzért és hatalomért mindenre hajlandó, ezt láthatjuk most is, nekünk az a véleményünk, hogy nem változtak semmit – mondta Nacsa Lőrinc a KDNP frakciószóvivő.

Az ügyben választás rendje elleni bűntett miatt nyomoz az ügyészség. A hangfelvétellel és az elhangzottakkal kapcsolatban kíváncsiak voltunk a DK véleményére is, azonban a párt nem kommentálta az eseményeket.