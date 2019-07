Több baloldali EP-képviselő elnézést kért Hidvéghi Balázstól

Több baloldali politikus is elnézést kért Hidvéghi Balázstól, miután a magyar ellenzék - a szokásjogot felrúgva - megpróbálta megakadályozni az Európai Parlamentben a fideszes képviselők szakbizottsági kinevezéseit. A Fidesz EP-képviselője arról is beszélt, hogy egy patthelyzet alakult ki a helyek kiosztása körül, az éles viták pedig ősszel folytatódnak Brüsszelben. Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy a magyar kormány megelőlegezte a bizalmat Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnöknek. Azt várják tőle, hogy szakít az elmúlt évek rossz, Európát gyengítő politikájával – közölte az M1.

Elnézést kértek a szocialisták Hidvéghi Balázstól, miután a magyar ellenzék nem szavazta meg, hogy alelnök legyen az Európai Parlament LIBE-bizottságában – erről a Fidesz EP-képviselője beszélt az M1-en.

A szakbizottsági helyek kiosztásáról július elején tartottak tanácskozást Brüsszelben. A DK, a Momentum, és az MSZP politikusai azonban – a baloldali és liberális frakciókkal együtt – azért lobbiztak, hogy megakadályozzák a magyar kormánypárti képviselők – így Hidvéghi Balázs – alelnökké választását is.

A tervük viszont nem vált be, a döntéseket őszre halasztották.



Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője most megismételte: a képviselők a magyar emberek felhatalmazásából vannak az Európai Parlamentben. Ez pedig – ahogy fogalmazott – világos és egyértelmű felhatalmazás.

Magyarországon is hiába van kétharmados többsége a Fidesznek, az ellenzéki pártoknak is jutnak bizottsági elnöki helyek, parlamenti alelnöki hely, alelnöki helyek és így tovább. Ez így természetes. Ugyanígy lenne ez az EP-ben is és ugyanígy volt egészen eddig. Ezt rúgták most fel ezzel az akcióval – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

Megengedhetetlen, hogy egy liberális csoport határozza meg, mi elfogadható és mi nem – ezt pedig már a Kossuth Rádió műsorában mondta a képviselő a szakbizottsági folyamatokól. Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy a magyar kormány megelőlegezte a bizalmat Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnöknek, akitől azt várják, hogy szakít az elmúlt évek rossz, Európát gyengítő politikájával.

Tiszteletben kell tartani a tagállamok döntését, a választói akaratot, nem lehet kipécézni egyes ország csoportokat másoknak. Nem szabad megengedni, hogy egy liberális, szűk véleményvezéri csoport akarja megmondani, hogy mi az elfogadható és mi nem az EU-ban, mi a jó vélemény és mi a rossz vélemény, ez nem így működik – folytatta Hidvéghi.

A politikus szerint megosztottabb összetételű lesz az új európai parlament, így ősszel is éles vitákra lehet számítani. A következő lépés a biztosok megválasztása lesz, a kormánypártok jelöltje, Trócsányi László pedig – mint fogalmazott -

felkészült a feladatra.