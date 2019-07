Újabb városokban borulhat az ellenzéki együttműködés

Szolnokon a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom, Törökbálinton pedig a szocialisták akadályozhatják meg, hogy az ellenzék egyetlen közös jelöltet indítson ősszel. A pártok között mostanra több vidéki városban és a fővárosban is zavaros helyzet alakult ki: a főpolgármesteri posztért jelenleg négyen is versenyben vannak, miután pénteken Berki Krisztián is beszállt a küzdelembe – közölte az M1 Híradója.